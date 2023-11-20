30%成年男精神健康風險中至高 六成拒求助

心理衛生會獲賽馬會慈善信託基金贊助，推出為期3年「再闖男天」計劃，並於今年1至9月利用評估抑鬱及焦慮症的「病人健康狀况問卷-4（PHQ-4）」，在網上或電話訪問1837名年滿18歲男士。PHQ-4共設4題，依次為有否感到緊張和焦慮、抑鬱和絕望、無法控制憂慮，及對事物沒興趣，並按情况頻密程度評分，最頻密為3分。

工作為主要壓力來源

醫生：較少表達 難被發現

4條問題總分最高12分，9至12分屬嚴重精神健康風險，6至8分為中度。調查發現，分別9%及23%受訪者有嚴重及中度精神健康風險。受訪者最常見的壓力來源為工作，佔31%，其次是經濟問題，佔23%。另外，63%稱不找社福機構或專業人士求助。

心理衛生會上月推出手機應用程式，可預約社工或臨牀心理學家線上輔導，並提供自學資料課程等，避免男性求助感到尷尬。

精神科專科醫生麥永接稱，PHQ-4是業界獲認可的問卷PHQ-9簡化版，足以作簡單篩查。他引述本港10多年前數據稱，男女確診抑鬱症比例1:1.6，惟本港去年自殺個案中，男性佔約六成；他認為男性較少表達情緒，較難被發現患病，故風險未必低於女性。