治療師：孩子情緒問題多源自家庭

父母突沉靜孩子心跳急

李維榕：身體不說謊

國際知名的家庭治療師、港大家庭研究院創辦總監李維榕，首創家庭生理反饋評估，在孩子觀察父母交談時量度其心率、出汗、皮膚溫度，透過數據了解孩子於何時和父母談什麼時反應較大，藉此探索孩子問題是否與家庭有關和有何關係，如是則可從家庭入手。團隊利用上述方案處理逾500宗個案，包括300宗香港個案，涵蓋有情緒和行為問題、專注力不足及過度活躍症、曾自殺的兒童等。

子女關心父母關係 不和損身心

在其中一個案中，一名患身心症的14歲少年經常頭痛和肚痛，治療多年無好轉，由精神科醫生轉介給李維榕。在評估過程中，當父母交談期間陷入沉默時，少年看似平靜，但其心率卻躍至每分鐘184下。追問之下，他形容這是「死亡的沉默」，指父母吵架後的寧靜往往意味有事發生。

少年原來討厭父母吵架，又不能置身事外，他道出自己感受：「（照顧母親）會搞到躁底，但知自己不可以躁，會令媽咪頂唔順」、「（煩躁）咪食咗佢囉，咪搞到身體咁樣」。李說，其父母從不知孩子感受如此深，該少年事後要求立即到英國讀書，與雙親保持距離，之後再無出現問題。

李維榕說，當孩子出問題，普遍被視為出於個人，父母不會認為問題是源自家長，「人是家庭的產品」，大部分孩子很關心父母關係，家庭不和會影響孩子發展、社交、認知及免疫系統。

「身體不會說謊」，李指數據提供另一途徑理解孩子問題，也能令父母察覺自己有份造成孩子的問題，但即使找出問題根源，亦需父母和子女一起改變，才能達至治療效果。學院獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，在中環砵典乍街4號設立家庭治療中心，有經濟需要的家庭服務費用可獲減免。

前教育統籌局長羅范椒芬指出，李維榕處理的個案曾獲多名專業人士跟進，但仍未能解決問題，也反映很多個案更需從家庭入手。她盼家長明白父母關係會影響孩子精神健康，若家長意識得到，便可修正問題，或可及早接受家庭治療。羅太又認為不能只將孩子自殺等問題歸因疫情等因素，「除功課壓力、（孩子）頑皮外，要將家庭關係作為考慮因素」，若家庭關係好，家庭支援對孩子病情也有幫助。