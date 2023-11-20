疑賣狗肉帖文涉騙錢 網罪科調查 警：誘客下載假App 取手機權限轉走存款

警方昨晚稱，懷疑騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名要求顧客轉帳繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。該程式會要求取得顧客的手機操作權限，再誘騙顧客輸入銀行戶口登入資料或其他個人資料，其後騙徒會轉走戶口存款並失聯。深水埗警區及網絡安全及科技罪案調查科會繼續跟進，該警區動物罪案專隊亦會繼續聯同漁護署進一步調查，了解案件會否牽涉其他罪行。

漁署：如賣狗肉會檢控

漁護署表示，近日恆常網上巡查時，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文，正調查該網店的活動及帖文，蒐集證據，如證屬實，會提出檢控。該署強調，絕不容忍有關違法行為，必定會嚴格執法，跟進所有違規行為，亦呼籲市民切勿購買貓狗肉，如發現懷疑違例銷售，可致電1823舉報。

涉事網店上周五兩度發帖文，以「新鮮美味的香肉」招徠，聲言「致力於提供新鮮、衛生的香肉」，售價328元兩斤，每加一斤150元。帖文附圖以「掛羊頭賣香肉」為題，可提供「藥材湯香肉煲」和「砂鍋燜香肉」兩種口味選擇，亦有貨到付款服務。翻查其中一個帖文的修改歷史，文中「香肉」最初為「狗肉」，作者發文翌日修改。

無懼聲討反稱更吸客

兩則帖文惹來網民聲討，惟該專頁未刪文，更留言稱「多謝大家幫我分享」、「黑粉也是粉」，亦提示有意者以私訊聯絡。事隔一日後，該專頁稱可貨到付款或網上轉帳，而在漁護署發新聞稿後，該專頁更稱「上新聞後有更多流量和客人」、「一日都不夠賣」。

收款人顯示為流浪狗NGO

本報翻查相關帖文留言，有多名網民貼出與該店的私訊對話內容，包括該店曾提供的轉數快帳號。記者根據網民截圖，從網上銀行發現該帳號收款人為一家照顧流浪狗的本地慈善團體。本報曾以電郵聯絡欲查詢真偽，截稿前未獲回覆。

根據《貓狗規例》，任何人不得屠宰任何狗或貓食用；亦不得售賣或使用，或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可判罰款5000元及監禁6個月。