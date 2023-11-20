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甯漢豪：北都換地7宗申請符合條件 可供9000伙

【明報專訊】古洞北及粉嶺北新發展區接受私人發展商申請原址換地，申請人接納換地條款的最後限期至下月底屆滿。發展局長甯漢豪昨表示，政府至今共收到10多宗換地申請，當中7宗符合條件，可提供約9000伙私人住宅單位，其中6宗正商討補地價，另一宗則已選擇標準補價金額。甯漢豪表明，若最終未能與發展商達成協議，政府不會延長計劃，會在計劃到期後進場收地。

至今共收10多宗申請

甯漢豪昨接受商台節目《政好星期天》訪問時表示，北部都會區是政府主導的造地計劃，若土地業權人和私人發展商能配合政府發展，可以有機會參與，否則政府會進場收地。她說，政府一定會公布原址換地的位置，強調「一切都在陽光之下進行」，希望公眾明白並非私人參與就有「勾結」成分。

她解釋，過去換地僅限於住宅樓宇或傳統商廈，現時擴至指定產業及社區用途，以及持有九成業權的產業用地，政府會小心處理，例如必須是政府指明產業用地，但有部分土地較難讓發展商參與，以新田創科用地為例，相關政策局或希望由個別龍頭企業發展，政府可能直接收地。她指私人參與計劃其中一個好處是加快程序，節省政府現金流，若業權人能配合發展，政府的門願意稍為開大一點。

對於近期有多幅土地及鐵路上蓋發展項目流標，甯漢豪強調當局不會考慮更改土地用途；她形容投標如跳舞，「你出咩價，我又定咩價」，雙方「跳吓跳吓就會夾到，一次唔得咪練多幾次」。她指出，根據過往現象顯示，土地流標後相隔一段時間重推，更改少許條款或將土地拆細，「可以繼續跳落去」，不會被發展商「嚇怕」。

招標需磨合 信流標地順利重推

甯漢豪重申，政府不會因個別地皮流標而放慢造地步伐，亦不會因目前經濟環境而更改土地用途，認為香港短、中期都需要土地。她稱，會視乎市况考慮需否適當調整招標條款，有信心流標土地重推時能成功招標。

相關字詞﹕原址換地 北部都會區發展策略

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