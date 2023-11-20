明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

政二代羅伊琳：地區問題 青年共通話題

【明報專訊】首次參選區議會的羅伊琳代表新民黨及公民力量出戰沙田北。政治立場雖與很多年輕人相左，羅認為區議會着重地區發展，非完全政治掛鈎，能藉地區議題打開年輕人溝通大門，「他們見到我，知道我支旗寫住新民黨／公民力量，但不少年輕人會過來反映（地區問題）」。

「一講交通即刻行過來」

對於年輕人對區選頗冷感，羅盼藉地區工作接觸他們。沙田北選區覆蓋馬鞍山，她說區內面對交通問題，如烏溪沙很多新屋苑落成，交通配套未能跟上，爭取延長屯馬線至泥涌，同時關注馬料水填海計劃，促政府增加透明度，她認為不同立場的年輕人同樣關心，「我一講交通，個個即刻行過來」。

不介意標籤 父經驗更助攻

有意見料投票率或不足兩成，羅說新制對市民陌生，社會需時認識，「今日的投票率不代表以後發展」。被問到部分政團未能入閘，她指提名制度有改善空間，選區範圍太大也令候選人感吃力，冀當局檢視。

今年30歲的羅伊琳是「政二代」，父親羅光強曾任4屆沙田區議員。她自幼跟父親落區，耳濡目染感到區議員有使命感。羅光強8年前連任失敗，加上反修例事件影響，令羅伊琳決心延續父親工作。她說父親十分支持她參選，亦有出謀獻策。她不介意「政二代」標籤，指議席不是「世襲」，對於居民來說反而是「買一送一」，相信父親能以經驗協助她。

該區其他候選人包括民建聯蔡惠誠及工聯會方浩良。

（區選前瞻系列．之一）

相關字詞﹕蔡惠誠 方浩良 羅伊琳 沙田北 區議會選舉

上 / 下一篇新聞