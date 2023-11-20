政二代羅伊琳：地區問題 青年共通話題

「一講交通即刻行過來」

對於年輕人對區選頗冷感，羅盼藉地區工作接觸他們。沙田北選區覆蓋馬鞍山，她說區內面對交通問題，如烏溪沙很多新屋苑落成，交通配套未能跟上，爭取延長屯馬線至泥涌，同時關注馬料水填海計劃，促政府增加透明度，她認為不同立場的年輕人同樣關心，「我一講交通，個個即刻行過來」。

不介意標籤 父經驗更助攻

有意見料投票率或不足兩成，羅說新制對市民陌生，社會需時認識，「今日的投票率不代表以後發展」。被問到部分政團未能入閘，她指提名制度有改善空間，選區範圍太大也令候選人感吃力，冀當局檢視。

今年30歲的羅伊琳是「政二代」，父親羅光強曾任4屆沙田區議員。她自幼跟父親落區，耳濡目染感到區議員有使命感。羅光強8年前連任失敗，加上反修例事件影響，令羅伊琳決心延續父親工作。她說父親十分支持她參選，亦有出謀獻策。她不介意「政二代」標籤，指議席不是「世襲」，對於居民來說反而是「買一送一」，相信父親能以經驗協助她。

該區其他候選人包括民建聯蔡惠誠及工聯會方浩良。

（區選前瞻系列．之一）