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素人獲提名 葉浚生：新制空間增

【明報專訊】民主思路有六七人欲出戰區選，最終僅葉浚生獲足夠三會提名。他不認為今次區選排擠部分政團，更指自己沒從政經驗也能入閘，足證新制參政空間更大。他標榜能代表「和而不同聲音」，認同改制最適合社會，「時間可令大家更了解這制度，知道它的優勝之處」。對於如何吸引支持民主派的年輕人投票，他說「我已經做了，就是參選，排除萬難去參選」，冀給他們多個選擇。

30歲的葉浚生在嶺大社會與公共政策研究學系畢業，曾任民主黨前離島區議員徐生雄議助，前年加入民主思路負責政策研究。他說政治立場與民主思路相近，均是「理性務實聲音」。

拒評黨友不獲提名原因

葉指改制後區選提名門檻高，部分三會委員需面談兩三次方答允提名，「咬緊牙關，有耐性」才能參選，拒評黨友為何未獲足夠提名。多個非建制政黨參選無門，但他認為很多候選人名不經傳，反映參政空間增，「就連我這麼後生、沒經驗的人都容得下，我不會覺得大家排斥後生仔、政治素人」。

民主思路以溫和派自居，葉認為選民着眼地區工作，與民主思路政治理念「風馬牛不相及」，今次參選面向所有選民，沒刻意只爭取民主派支持。對於較多年輕人反對新制，他認為「我做的是解決社區問題，緩和社區矛盾，不包括政制的矛盾」。

同區其他候選人有民建聯葉培基、工聯會劉展鵬、鍾美慧。面對兩大傳統建制政團夾擊，葉說不會形容對方為建制派，而是「在社區深耕細作的前輩」。他自言優勢是具智庫經驗，冀透過聆聽多元聲音解決民生問題。

（區選前瞻系列．之一）

相關字詞﹕鍾美慧 劉展鵬 葉培基 民主思路 葉浚生 區議會選舉

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