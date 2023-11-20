區選改制闖關 細黨新丁盼吸泛民青年票 莊豪鋒自信「較代表民主派支持者」

明報記者 鄭啟智

改制後迎來首場區選，本來摩拳擦掌的實政圓桌馬失前蹄，最終只有屯門西選區的莊豪鋒獲得足夠「三會」（防火、滅罪及地區委員會）提名，順利入閘參選。莊豪鋒表示，今次競選主攻中產區及現任民主派區議員的選區，冀民主派支持者認同實政圓桌「是其是、非其非」的理性問政路線，「因為我們的聲音相對可以代表他們，我們亦願意聆聽他們的訴求」。他認為，自己同時代表4名未能參選的黨友，視選舉結果為開明建制路線成敗的重要指標。

有委員不熟政治 寧棄提名

本身派5人參選的實政圓桌4人未獲足夠提名，莊豪鋒承認無預料入閘有困難。今年39歲、上屆在元朗參選落敗的他自言，成功參選較幸運，因為曾經參選且身兼三會委員，人脈較廣，其中一半提名人主動聯絡他。

他認為今屆三會獲委任時未知要身負提名重任，很多委員不熟悉政治、擔心開罪別人，寧願不提名。他特別提到，實政圓桌召集人田北辰在三會有不少「粉絲」，但是當中很多人亦拒絕提名。

莊豪鋒否認獲「欽點」參選，亦不認為選舉不公，強調改制無問題，但他指出，提名制度的實際操作削弱選舉競爭。他相信實政圓桌符合「愛國者」定義，「愛國者標準是綠燈……有綠燈都可能會亂停車」。

指提名實際操作削弱競爭

今屆區選民主派絕迹，7名非建制現任屯門區議員當中，4人的選區位處屯門西。莊豪鋒標榜接納多元聲音，他說除了一向較強的中產區，亦會主攻現任泛民議員的選區。他認為很多民主派支持者不認同新制度，未必理會區選，會對他們加強宣傳。

他強調不會刻意討好民主派選民，但認為實政圓桌相對能代表他們，冀他們認同和支持，否則將失去在區議會反映意見的對象。「我諗很難叫泛民（支持者）找工聯會，更加不會找何君堯等。」

今屆開明建制見真章

即使當選也是議會少數，莊豪鋒認為影響力不單取決於議席多寡，期望以實際工作證明廣納多元意見較有利社區發展，「大家繼續鬥左，還是可以用中間路線、廣開言路、多元方法，解決地區問題？」

作為實政圓桌唯一候選人，莊豪鋒表示背負巨大壓力，認為同時代表4名沒法參選的黨友，投票率及勝負反映開明建制的路線能否獲社會認同，「如果投票率高，我們又贏了，這是給社會最大證明，香港的理性聲音有其存在的重要」。他個人認為，如果落敗需要檢討方向，是否反映有一群選民認為候選人沒法代表他們，不願出來投票。

鍾健峰：服務不分藍黃

同區其他候選人均表示，有力爭取民主派選民支持。民建聯鍾健峰稱，該黨在區內長年服務、樁腳較多是優勢，強調「服務不應分藍黃」，居民有需要就會幫忙，也未有停止在民主派區議員的選區工作。

鄧德成：國安原則下納意見

香港政研會主席鄧德成則表示，在國安、國民身分認同等議題會堅持原則，「對事不對人」，在合法前提下，願意接納其他政治立場的意見，「我都有很多反對派朋友」。他自言沒有政黨包袱，反而更易接觸民主派支持者。工聯會徐帆婉拒受訪，其政綱標榜在區內服務多年，改善交通擠塞、社區設施等，表明支持國安法立法。

2023年區議會候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區選前瞻系列．之一）