倘國安案送內地審 林定國：被告有權聘律師非不公

林定國昨在無綫《講請講楚》稱，55條屬例外條款，話語權在中央政府手中。被問及個人是否認為需要啟動55條，林重申是假設性問題，不適合表達個人意見。

稱23條「不見理由不用」港法律語言

政府計劃明年內完成《基本法》23條立法，林定國說，23條本地立法原則上需與國安法相符，「不存在」需修改國安法；又指相對於國安法以內地法律語言草擬，23條是本地立法，看不到什麼理由不沿用本地法律語言。

談應對制裁 「有無見過叮噹曬冷？」

對於美國國會議員提案建議制裁香港法官和檢察官，林定國說律政司檢控官處之泰然，也見不到法官受影響。他不評論一旦正式通過立法如何應對，「如果有人企圖做不友善的事，我們會否蠢到、傻到將底牌拿出來？」他又以卡通人物比喻，「有無見過叮噹一次過『曬冷』，拎晒（百寶袋）工具出來？百寶袋係唔會咁易披露嘅」。