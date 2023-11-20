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跑手指橋面多伸縮縫罅隙大 釀跌傷倡填平

【明報專訊】港珠澳大橋香港段昨日首辦半馬拉松，有跑手自言香港的隧道幾乎「跑過晒」，今次特意為大橋報名，參賽前直呼興奮；亦有跑手指大橋橋面有多個伸縮縫，罅隙大，認為大橋不宜用作賽道，日後不會再參賽。

有特意為大橋報名 有稱悶

有十多年長跑經驗的跑手區先生起步前稱心情興奮，他今次與6個同事一同參加，認為能在大橋跑步感覺新鮮，「想睇吓條橋起得幾長，同埋喺海上面有咩特別之處」，「其他隧道都差唔多試過晒」，期待即將舉行、途經將南隧道的街馬。

港隊成員曾曉彤完賽後手腳均需包紮，她稱不小心踩到「坑渠」（伸縮縫），跌倒擦損，但不太影響發揮。對於首次在大橋比賽，她形容感覺很新奇，沿途可欣賞風景，亦不時看到飛機經過，可紓緩緊張情緒。

前港隊成員、成為今次半馬本地最快女跑手的姚潔貞則指大橋有很多伸縮縫，部分罅隙頗大，目睹有跑手因而差點跌倒，「（伸縮縫）幾長，唔係一步可以檻過」，又透露曾曉彤是因錯踏伸縮縫跌倒，建議比賽時放置膠片填平。

事前沒提醒有罅隙 現場有告示牌

有廿年馬拉松經驗的跑手梁先生稱，一不留神踏上罅隙會很易「拗柴」，認為大橋不適合作賽道，他自己沒因此受傷，但每次跑到伸縮縫都加倍留神；又指大會事前沒特別提醒有關情况，現場則有告示牌提示，「但每個駁位都係咁設計，成條公路基本上都係陷阱四伏」，明年即使再辦亦不會參加。跑手盧小姐指整個路段較多上落，十分辛苦，近半路程均在橋上，跑道「有啲悶」。

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