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大橋首辦半馬 人多廁少缺補給 前港隊指水站少「朋友拎空杯」 籌委：會優化

【明報專訊】首屆港珠澳大橋香港段半馬拉松昨早舉行，是大橋通車後首辦馬拉松比賽，有近8000名跑手參與，不少跑手投訴安排不善。大會在起跑線前約1.5公里提供流動廁所，但數量不足以疏導跑手需要，導致廁所排長龍，有參賽者表示輪候近一小時，不少男跑手索性到路邊的禁區圍欄「面壁」就地解決。另有前田徑港隊成員指完賽後大會無提供能量飲品，賽道偏僻難購買食物補充，「冇諗到咁大型運動會都係得水」。籌辦方回應稱，明年賽事會研究如何「優化」安排。

亞博坐專車 再走1.5公里到起點

是次比賽起點為港珠澳大橋香港口岸，途經觀景山隧道後，在大橋香港連結路折返起點。賽事分半馬挑戰組、半馬1組和半馬2組，參加者包括20名受邀世界級跑手。跑手昨日先在亞博館集合，乘專車到香港口岸人工島，需再走約1.5公里到起點，步程約30分鐘。有人將路程當熱身，直接在落車點跑至起點。

有跑手難忍尿意 禁區圍欄「面壁」

據本報記者觀察，近落車點設有14個獨立流動廁所，首場賽事開始前大批跑手排隊等候如廁，部分男跑手疑難忍尿意，直接在路邊面向鐵圍欄向欄外草叢小便。由於大批跑手未到起跑位置，大會宣布首場賽事延遲開跑10分鐘。

政務司長陳國基到場為首場賽事鳴槍，前排跑手應聲彈出，亦有人振臂高呼。挑戰組男子半馬分別由肯尼亞跑手包辦首三名，紀嘉文及姚潔貞則分別成為本地最快男女子跑手。大會稱，賽事有17人需緊急治療，當中3人送院，情况不嚴重，包括輕微熱衰竭、中暑及扭傷。

不少跑手投訴大會安排不足。挑戰組盧小姐稱，大會只提供水，「蕉都冇」，安排「唔係幾好」，至少應在完賽後提供能量飲品及供跑手降溫的海綿；又指現場廁所較少，落車點距離起點亦較遠，「排咗三四個字（15至20分鐘），爭啲miss咗（錯過）自己組別個時間」，「7點半開波，但我7點半仲排緊廁所」。

膺本地最快女跑手的姚潔貞亦指水站數量異常地少，且並非定點放置，昨日特別乾燥，部分跑手或會水分不足，又指水站工作人員似乎經驗不足，「有朋友拎嘅杯係冇水」。她明言「冇諗到咁大型運動會都係得水」，完賽後運動飲品欠奉，且該處偏僻，返回亞博館需時，難即時補充能量。

中國香港田徑總會（田總）為賽事主辦機構。港珠澳大橋香港段半馬籌委會主席楊世模表示，起步點有約20個廁所，承認數量不足，原預計跑手主要在亞博館如廁，「諗吓出年點樣優化佢」。田總行政總監伍于豪說跑道位處禁區，乘車到起點附近亦需花時間，今次是首次安排8000人到禁區比賽，會汲取經驗。

籌委：高手1小時跑完 供應蕉「唔理想」

就跑手投訴物資不足，楊世模表明沿途只提供水，沒其他補充品，指高水平跑手約一小時可完成半馬，「仲要供應香蕉就唔係咁理想」，但大會會考慮民眾跑手需要，「下次優化再諗」。他提到希望明年再辦賽事，並考慮增加人數、不同項目及路段。翻查賽事網站資料，賽事全程時限為2.5小時。

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