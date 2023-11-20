灣區熱搜：4次創業終成功 慶幸遇對伙伴

不過他說，當時太早跳進互聯網行業，「在美國寫封email（電郵）幾秒就收到，香港卻沒人知道什麼叫email」。由於需求低、推廣不足、缺乏資金等原因，作為先驅的他「壯烈犧牲」。後來兩次創業則因與合作伙伴理念分歧而告吹，「大家本身信心不足、意志力不夠，而創業過程很艱辛，所以做做吓就打退堂鼓」。

過去失敗的經歷未讓Kinson氣餒，也使他明白到人的因素極重要，這次創業遇到理想伙伴，「大家非常堅定，滿腔熱情」。Kinson說，公司名字eSIX，代表了6個E，也是創始團隊的使命、決心和目標：「A team of Enthusiastic Entrepreneurs is working on an Evolutionary and Eco-friendly Edge-computing technology, striving for Excellence（一群熱情的企業家，為了追求卓越，研究一種進化且環保的邊緣運算技術）」。