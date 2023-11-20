灣區熱搜：港企5G技術 助鹽田港遙控裝卸 建虛擬內聯網連接千計設備 偕穗企研自動駕駛

明報記者 司徒聰穎

創立eSIX前，Kinson是法國物聯網公司的亞太區主管，以前3次嘗試與互聯網相關的創業均失敗（見另稿），「一路都想做些事情，試過幾次都不行」。眼見內地推出5G服務，各行業對傳輸速度要求愈來愈高，但由於技術太舊、安裝成本高等問題難以應用，於是2017年開始研發支援5G傳輸網絡技術IPfiber，使用者可透過虛擬內聯網高效連接數以千計的物聯網設備，毋須單靠互聯網接駁。

不會跳網丟失數據包 視像延時毫秒級

研發過程面臨眾多挑戰。技術方面，要面對人手不足及調研市場；硬件需求也很高，「例如在港口使用，除了需要確保24小時運作，還需要克服打風落雨、日曬雨淋等外在環境因素影響」。Kinson說，過程雖然艱辛，但成果讓人欣慰，IPfiber提高了網絡品質和安全，更有效遠程監察及控制機器運作，技術市場獨有，且價格極具競爭力，於是在2019年成立eSIX，將技術變成產品。

他舉例，「企業如果想要安全可靠的網絡不能單靠互聯網，因為互聯網有很多限制，只能自己拉光纖連結企業專線，但成本很高，一條企業20M專線要2000至3000元（港元，下同），我們的IPfiber 100M只需500至600元」。除了成本低，IPfiber穩定高及速度快。他舉例，「例如一家企業使用普通網絡，當網絡出現問題如跳網，又或者需要備份時，中間會出現package lost（丟失數據包），若用了IPfiber就不會出現該問題。又例如視頻通話，可能會傳輸延時20至40秒，而IPfiber為毫秒級」。

斷網自動轉後備網 港深滬津港口正用

創業後，公司獲得機會與中興通訊合作，爭取於港口的遙距操作岸邊吊機項目。Kinson指出，以前是由人在吊臂車上工作，將集裝箱懸吊到岸邊，再由岸邊吊到車上，後來用光纖技術令操作員透過鏡頭遙距控制。不過鋪光纖成本高，需要掘地且過程要半年至一年，加上光纖較易耗損，每年都要停工一日檢查更換，「每個吊臂一日可賺15萬美元，停工一星期便蝕過100萬美元」。

此外，若運作過程中光纖突然斷了，可能還會造成意外，「例如無法準確得知集裝箱吊在哪個位置，又或者擺到錯誤的位置，導致集裝箱掉落」。而IPfiber能在吊機出現傳輸問題時，即時自動轉到後備網絡，透過5G網絡及路由器達至極快傳輸，同時可將5G網絡由公共網絡轉為私人網絡，大大減低意外風險。目前相關技術已應用於香港國際貨櫃碼頭、深圳鹽田港、上海洋山港及天津港。

港智慧燈柱亦用 正洽星馬泰合作

除了港口，該技術還應用在其他行業，包括與本地公司在香港合作發展智慧燈柱，透過燈柱蒐集的車輪或天氣信息，經5G傳送予有關部門，了解最新路面及天氣情况，現時全港大約有100支燈柱應用該技術。此外，eSIX亦跟廣州一家政府注資的企業合作，研究透過5G網絡遙距控制自動駕駛的士，提升駕駛安全。「自動駕駛汽車會有安全員透過網絡遠程實時監測駕駛情况，若行駛過程出現問題，IPfiber能即時將資訊傳輸回去，安全員就能立刻遙距取得控制權駕駛汽車」。他指出，相比港口，自動駕駛對傳輸技術要求更高，「港口不會有市民走來走去，裏面有固定哪條路可以走，哪條路不可以走。（但是）街上什麼人都有，可能會有小朋友跑來跑去，阿婆過馬路」。

eSIX業務已在大灣區拓展，上月公司亦參加貿發局主辦的香港秋季電子產品展，展示其遙控機械及車輛方案。Kinson說，參展能接觸到不少海外客戶，在他看來，大灣區是起步點，「現在正與泰國、馬來西亞、新加坡等東南亞客戶洽商合作，我們也做了很多市場調查，發現這項技術在澳洲有很大需求，希望我們能將中國技術向全球推廣」。