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外骨骼訓練年逾2000人次 有癱者半年可散步

【明報專訊】在MIRROR演唱會意外受重傷的舞蹈員李啟言曾使用「外骨骼機械」學習走路。醫管局近年引入外骨骼機械人，利用電動支架引領脊椎病患行走，以增強康復及行動力，過去一年已服務逾2000人次。曾使用外骨骼的雙腳癱瘓患者說，曾被判斷需幾年時間康復，但經11次外骨骼治療後已可控制雙腳，亦在半年後能在輔助下行走。

2017引入 現3醫院各一部

脊椎受傷或有功能障礙患者需接受複雜的康復治療，以訓練呼吸功能、預防肌肉萎縮等。瑪麗醫院矯形及創傷外科顧問醫生高日藍說，傳統治療方式使用外支架訓練，病人需自行支撐體重，亦要兩三個治療師或助手扶助，也難學習正確步態，長期使用或會引起關節提早損耗。外骨骼則可減輕病人和治療師的體力消耗，只需各一名治療師和助手，另可增強患者康復及行動力和促進持續康復等，並記錄步數、活動幅度等訓練資料。

醫管局2017年於麥理浩康復院推行外骨骼機械人先導計劃，去年9月在麥理浩康復院、九龍醫院及大埔醫院開展恒常服務。3間脊椎受傷復康中心各有一部外骨骼機械人，一年間已提供2295服務人次，目前則可達每年共3000次。高日藍說，香港每年約有200至250個脊髓損傷病人，部分需外骨骼服務，「現時一有合適（患者），我們就立刻用」。

截至今年7月，在接受評估的54人中，87%認為使用外骨骼後身體機能進步程度達「中度改善」或以上。對於未來會否拓展服務，高說仍待蒐集臨牀數據、使用率、人手成效等才有下一步考慮。

61歲李女士去年3月初上腹痛，及後病情惡化，雙腳癱瘓，經檢查後發現脊椎有膿瘡，接受手術和留醫後轉至麥理浩復康院。她說初時無法控制腳部，需以輪椅代步，6月起首次接受外骨骼訓練時只能行167步。她憶述當時感身體很重，幾步路像走了很遠，形容是「千磅難行」，經11次訓練，至7月中已可行473步，並能控制雙腳和自行移到輪椅；其後配合其他治療，半年間就可利用助行架步行，更可落街散步。

相關字詞﹕醫管局 外骨骼機械人 外骨骼

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