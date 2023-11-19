誓師大會未見宋芝齡 自由黨：亮相節目未致不公

昨誓師大會所見，有身穿寫上「宋芝齡」背心的工作人員在場，但未見宋芝齡，僅東區太北選區直選候選人阮建中及東區地委會界別候選人曾卓兒出席，黨魁張宇人、黨主席邵家輝、副主席李鎮強、立法會選委界議員江玉歡及港區人大代表鄺美雲到場支持。

有候選人曾提五大訴求

李慧琼：信資審有綜合考量

被問到宋芝齡選舉期亮相電視節目會否違反選舉指引，李鎮強表示相關節目9月已拍攝，當時宋未報名參選，自由黨亦未就參選與她接洽。他說，宋已向電視台請假，並提醒選舉期間要停播她參與的節目，但始終無法干涉電視台安排。他強調涉事節目不涉選舉成分，亦無選舉宣傳。

民建聯昨在油塘舉辦選舉造勢活動，就網媒「集誌社」早前報道，代表經民聯出選天水圍北直選的陶皜訊於2019年參選區選時提出「五大訴求」、「民主自決」等主張，今次亦能通過資格審查，全國人大常委、民建聯會務顧問李慧琼在活動後被問及事件，她說並非做某些事便會被認定非堅定愛國者，信資審會有綜合考量。

2023年區議會候選人名單詳見：link.mingpao.com/80815.htm

（區議會選舉）