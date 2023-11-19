倘因無反對派不投票 陳國基：心態不太正確

【明報專訊】區議會選舉下月10日舉行，各政府官員連日接力出動呼籲選民投票，主理地區治理的政務司長陳國基及副司長卓永興昨分別受訪談及區選投票率，其中陳國基認為投票率愈高，反映選民愈明白投票是選出心儀區議員，若因沒有反對派候選人而不投票是「心態不太正確」。卓永興說，候選人仍需認同或授權，相信若愈多人投票，當選者日後會更認真、更起勁服務市民。
卓永興稱愈多人投票
當選者更認真服務
港澳辦主席夏寶龍上周四（16日）在深圳會見港府3名副司長，包括卓永興、財政司副司長黃偉綸及律政司副司長張國鈞，但未透露會面內容。卓永興昨在商台《政經星期六》表示，與夏寶龍見面時，對方關注區議會選舉，而會面以匯報工作為主。
連日有不同政府部門首長「落水」為區選宣傳，昨日陳國基則聯同公務員事務局長楊何蓓茵及4個公務員中央評議會拍攝區選宣傳片，並上載至社交平台；陳國基上周二亦向全體公務員發信呼籲投票。卓永興表示，政府高度重視選舉，形容官員「空群而出」，是「無所不用其極」地宣傳區選，而選舉事務處已招募約3萬人，並已展開培訓，政府各官員亦於不同場合積極呼籲投票。他說公務員投票是責無旁貸，「打政府工」便要支持政府重要施政或措施。
卓：官員「無所不用其極」宣傳
被問到會否擔心選民因候選人的政治光譜不夠闊而不投票，卓認為社會轉趨平靜，會有市民認為「不差他一票」。他強調候選人仍需要認同或授權，相信愈多人投票，當選者會更認真、更起勁服務市民。
陳國基在有線新聞節目《有理有得傾》稱，政府未為投票率設硬指標，惟望愈高愈好。被問到因社會平靜而令投票率低對政府是否好事，他說社會和諧對政府是好事，惟不等於一定投票率低，反而政府應多宣傳，讓市民明白投票的真正目標及用意。全國港澳研究會顧問劉兆佳說不排除投票率僅兩成，陳表示未作相關估算，又說沒有反對派候選人就不投票，「這個心態不太正確」。