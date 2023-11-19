倘因無反對派不投票 陳國基：心態不太正確

卓永興稱愈多人投票

當選者更認真服務

港澳辦主席夏寶龍上周四（16日）在深圳會見港府3名副司長，包括卓永興、財政司副司長黃偉綸及律政司副司長張國鈞，但未透露會面內容。卓永興昨在商台《政經星期六》表示，與夏寶龍見面時，對方關注區議會選舉，而會面以匯報工作為主。

連日有不同政府部門首長「落水」為區選宣傳，昨日陳國基則聯同公務員事務局長楊何蓓茵及4個公務員中央評議會拍攝區選宣傳片，並上載至社交平台；陳國基上周二亦向全體公務員發信呼籲投票。卓永興表示，政府高度重視選舉，形容官員「空群而出」，是「無所不用其極」地宣傳區選，而選舉事務處已招募約3萬人，並已展開培訓，政府各官員亦於不同場合積極呼籲投票。他說公務員投票是責無旁貸，「打政府工」便要支持政府重要施政或措施。

卓：官員「無所不用其極」宣傳

被問到會否擔心選民因候選人的政治光譜不夠闊而不投票，卓認為社會轉趨平靜，會有市民認為「不差他一票」。他強調候選人仍需要認同或授權，相信愈多人投票，當選者會更認真、更起勁服務市民。

陳國基在有線新聞節目《有理有得傾》稱，政府未為投票率設硬指標，惟望愈高愈好。被問到因社會平靜而令投票率低對政府是否好事，他說社會和諧對政府是好事，惟不等於一定投票率低，反而政府應多宣傳，讓市民明白投票的真正目標及用意。全國港澳研究會顧問劉兆佳說不排除投票率僅兩成，陳表示未作相關估算，又說沒有反對派候選人就不投票，「這個心態不太正確」。

明報記者

（區議會選舉）