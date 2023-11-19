合併中環校 聖保羅堂幼園北角校明年停辦

稱疫情移民潮收生減 未獲全數租金津貼

教育局昨晚回覆本報查詢稱剛接獲該校停辦通知，所有現時就讀學生可選擇入讀位於中西區的聖保羅幼稚園繼續學業，已提醒學校盡快通知家長及各持份者相關安排，並會與相關幼稚園保持緊密聯繫，提供適切意見及協助。如有需要，家長可向學校所屬的分區學校發展組或幼稚園及幼兒中心聯合辦事處查詢區內幼稚園學額空缺資料。

教聯會副主席、幼稚園校長林翠玲稱，若合併後的校址離原校較遠，校方應提供校巴等支援。她表示，計劃停辦的幼稚園面臨同樣問題，「移民潮影響好大，啲人係一路咁離開香港，年輕人又唔生BB」；根據過去兩年停辦數量，林料未來一年將約有20間幼稚園停辦。她又說，現時大部分「高才通」子女較多適合入讀高小和中學，對幼稚園學齡兒童的缺口填補作用不大。

聖保羅堂幼稚園始於1950年，以中環己連拿利鐵崗聖保羅堂副堂為校址，由於主教山建築群需做保育工程，該校於2013年遷往北角分校。

教育局幼稚園概覽網站顯示，截至去年9月，該校共有277名學生。本報向辦學團體聖公會聖保羅堂查詢受影響學生人數、將向受影響者提供何種支援、合併後的校址，至截稿前未收到回覆。