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2016掌防學生自殺委會 葉兆輝：今波更嚴重 特首指示卓永興領3局處理

【明報專訊】近月頻頻有學童自殺，8至10月已有15人死亡，上月底特首李家超回應稱非常關注青年精神健康問題，至前日醫衛局副局長李夏茵說「已響起極大警號」，當局正研究三層應急機制。據悉，特首李家超上周初指示政務司副司長卓永興處理學童自殺問題，並敦促勞福局、教育局和醫衛局配合。2015/16學年學生自殺潮時曾成立「防止學生自殺委員會」，時任主席葉兆輝昨表示，今次嚴重程度比上次大；時任委員、社福界立法會議員狄志遠認為，有別於依現行機制分緩急接新症，醫管局須設專責小組處理學校轉介個案。

就政府研究設立的應急機制，醫管局回應稱會全力配合，學校可將有嚴重精健康需要的學童個案轉介至醫管局精神科服務，新轉介個案會由精神科護士甄別及精神科醫生覆核，將個案分類，醫管局會優先處理緊急個案。至於2022/23年度兒童及青少年精神科專科門診輪候時間中位數，局方表示緊急新症及半緊急新症分別為一周及三周，符合目標。

當年鑑於半個學年有逾20名學生自殺死亡，政府2016年成立防止學生自殺委員會研究。對於當年委員會已做大量研究及建議，至今問題再現，是否反映多年來未治本，委員會時任主席、港大防止自殺研究中心總監葉兆輝昨向本報稱，從近期數據可見煩擾青少年的問題仍是學業、家庭及人際關係等，與當年比較「沒有新到」，但嚴重程度比當時大，特別是成長期的學童，學習生活過去3年被疫情打亂。

葉：校本重建師生關係更重要

對於政府研究設立以學校為本的三層應急機制，葉表示參考世衛「一定不會錯」，但數據顯示約六成自殺身亡的學童，並無被醫生或社工等傳統機制識別，因此單靠相關模型難治本。他認為更重要是以校本形式，讓疫後重返校園的師生重建關係，例如有學校舉辦午間小聚，並設角落由受訓師生聆聽同學心事。他說「the significant others（關鍵他者）包括家人、同學、老師，若都不能夠發揮有效作用，就難以織出保護網」。

狄志遠當年亦為防止學生自殺委員會成員，他認為與當年相比，現時是同時面對「舊問題」及「新問題」，學生面對沉重學業壓力未得紓緩，教育局現雖就功課訂明指引，但非強制，建議當局強制落實，學生功課量管理好「已解決一半問題」。

狄志遠倡醫局專組處理學校個案

李夏茵提出研究的應急機制，第三層是醫管局優先處理嚴重精神健康的學童個案。狄志遠說，較之於現行機制按緊急、半緊急及穩定分類新症，認為應由醫管局設精神科專責小組處理學校轉介的個案，並以「個案經理」形式跟進。

翻查醫管局數字，2021/22年度兒童及青少年精神科專科門診有13,510宗新症，緊急類別佔約2%。

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