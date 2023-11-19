業界倡按重量回贈增處理量 署方憂濫用

港10%回收遠遜鄰區 業界稱入樽機處理量小

另外，據本報了解，因徵費計劃包括廢膠樽及紙包飲品盒，將來落實時，現時沿用的入樽機會更換為同時回收該兩種物料的新機。

現時全港有120部入樽機，每個膠樽回贈1毫，去年9月至今年7月每月平均回收量334.7萬個，全年回收量4016.4萬個，佔全港2019年棄置量15.5億個約2.6%；若要將回收率提升至五成，全港入樽機數量按比例要增至約2300部。

本報記者上周四（16日）到深水埗南昌薈商場側門通道擺放的入樽機，區內居民葛先生認為1毫回贈金額太低，他每個月會把家中膠樽運到商場入樽機兌換現金，每次2元多，「包都買唔到一個」，旨在支持環保，認為徵費計劃略調高回贈金額至三四毫會較理想。

環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，政府未有就膠樽徵費諮詢回收業界，不過他稱入樽機處理量有限，單靠入樽機難處理每年產生數以十億計廢膠樽，應容許其他回收方式，例如按重量計算回贈金額。他說，若以每個膠樽25克、每個回贈1毫計算，每公斤回贈金額約4元，較現時市場回收價格約5毫高出7倍。

環保署：新計劃供應商須自行安排回收

環保署表示，政府計劃以「市場主導模式」來推行塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃，回收服務（包括建立退還點網絡、收集塑膠飲料容器及紙包飲品盒、提供回贈、安排妥善循環再造等）將由市場持份者提供。供應商須自行安排回收塑膠飲料容器及紙包飲品盒妥善循環再造，或於市場聘用提供回收服務的計劃營運者；退還點則由飲料供應商或計劃營運者提供，售賣塑膠樽裝及紙包飲料並具一定運作規模的零售商（例如零售樓面面積200平方米或以上的店舖）亦須設立指定退還點，政府會要求相關持份者設立合理數目的退還點，以達至法例規定的回收目標。

（城市保育）