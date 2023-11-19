鄧炳強：國安案送內地審料不易發生 社會毋須太擔心

鄧昨在now新聞台節目《大鳴大放》受訪，提到本港2019年經歷「黑暴」事件，案例和判辭均屬「獨一無二」，即使《基本法》23條立法工作參考內地及外國法例，惟不會完全引用，需採納相對不同的法例。

指器官移植謠傳屬軟對抗

鄧提到坊間有人以軟對抗，煽動別人不信任中央及特區政府，如數月前器官移植被謠傳港人捐贈的器官均捐給內地，另有「黃店」貼滿標語燃燒對政府和國家仇恨。他指若越過法律界線，有證據就會起訴；對於有人「打擦邊球」，局方有必要讓市民知道軟對抗存在，不要跌入陷阱，如正流亡海外的前立法會議員許智峯就是「叫人衝自己鬆」。

楊美琪：須加強公眾國安意識

昨在撲滅罪行聯席會議上，律政司刑事檢控專員楊美琪指，參考案件判決發現危害國安分子善用不同媒介或手法散播失實信息，宣揚港獨或其他危害國安的主張，並經常以年輕人為煽動對象，故認為政府和社會各界需要加強公眾，特別是年輕人的國安及守法意識，防範危害國安思想在他們心中「萌芽」。

楊美琪期望參考案件，有助在社區推動國安教育，其中引述光城者和賢學思政為例，指兩宗案件共通點是涉在2019年修例風波後成立的激進組織，招攬年輕人加入，均透過社交媒體發布帖文等，鼓吹革命推翻政府。她引述法官在判辭稱，年輕被告案發時受社會氛圍和一些人誤導，對國家有嚴重錯誤觀感，產生進行流血革命的極端想法；故判處部分被告進入教導所，而年紀較大、參與程度較深被告則被判即時監禁。