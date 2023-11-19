陳國基盼滅罪會守護國安促進區治與時並進

撲滅罪行聯席會議昨在政總舉行，出席者包括律政司長林定國、保安局長鄧炳強及警務處長蕭澤頤，會議上就「社區的國家安全教育」、「毒品問題」及「詐騙及網絡騙案」交流。陳國基稱，希望滅罪會和分區滅罪會成為「地區治理促進者」，隨着政府完善地區治理，其維持治安環境角色更顯重要，而分區滅罪會委員肩負重任，發揮自身地區經驗為區選提名參選人，做到「從中選優」，亦會選出新增地區委員會界別的區議員，協助完善社區建設。

身兼撲滅罪行委員會主席的陳國基又稱，冀滅罪會和分區滅罪會是「與時並進倡導者」，解釋隨着科技發展和互聯網普及，世界各地面對網絡和通訊層出不窮詐騙手法，各執法部門一直通過執法和宣傳教育等方式，提高市民警覺及打擊騙案。

李家超：港重返世界中央

同場出席的李家超稱，本港2019年飽受「黑暴」和「港版顏色革命」大肆破壞，經歷前所未見的艱巨挑戰，在維護國安法律近乎真空的嚴峻情况下，中央頒布實施《港區國安法》即時立竿見影、止暴制亂和扭轉亂象。他形容國安法發揮定海神針作用，市民更珍惜來之不易的穩定局面，並支持政府拼經濟、拼發展、拼競爭力；而今日香港已重返世界舞台的中央，旅客人數大幅上升，接連舉行國際大型盛事，包括國際金融領袖投資峰會及香港法律周等，認為本港要匯聚環球投資者大展鴻圖，必須要有安定的環境。

指愛港須從護國安出發

李家超引述港澳辦主任夏寶龍的講話，提到「現在香港社會看似平靜，實則暗流湧動，亂的根源尚未根除，治的基礎尚需鞏固」，李認為每個愛護香港的人都須以維護國安為出發點，警惕和防範別有用心的人與外部勢力挑撥離間，反對和駁斥用心不良的抹黑詆譭，絕不接受「黑暴」死灰復燃。他指，政府需在明年內完成《基本法》23條立法，聯同《港區國安法》以完善維護國安的法律系統。