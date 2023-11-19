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送殯旅巴失控撞入殯儀館14傷 指車速不快撞擊力大 乘客：好似唔識煞車

【明報專訊】北角英皇道香港殯儀館外昨早發生交通意外，一輛接載親友上山送殯的旅遊巴失事剷上行人路，並撞入殯儀館，14人受輕傷，其中11人送院。有女乘客形容事發時「好似唔識煞車咁」，事後仍有餘悸，「成個人驚到崩潰，咁大個人未試過咁」。

事發昨早10時52分，旅遊巴原沿渣華道行駛，駛至香港殯儀館彎位擬轉入英皇道，切線時懷疑失控撞向貨車及殯儀館門口。現場所見，旅遊巴車頭貼有「邱府出殯」字條，左車頭撞門柱，右車頭則撞入殯儀館內，擋風玻璃及殯儀館正門玻璃均碎裂，館內沙發散滿玻璃碎，門外花盆及1.5米政府欄杆亦損毁。

救援人員經旅遊巴正門及太平門救出乘客，部分人需用擔架牀送院，有傷者在靈堂休息待援。14名傷者年齡33歲至77歲，其中旅遊巴上5男7女受輕傷，兩名男職員亦在大堂內被玻璃碎割傷，11人事後送往律敦治醫院及東區醫院，其餘3人現場治理後拒絕送院。55歲姓李旅遊巴司機在場助查。

乘客阿珊表示，原定與親友前往歌連臣角火葬場，「上山送阿叔最後一程」，旅遊巴差不多滿載，惟剛起步就感覺旅遊巴與貨車碰撞，原以為會停車，不料旅遊巴撞向殯儀館門柱，形容當時車速不快，但撞擊力大，「好似唔識煞車咁，就睇見佢咁樣撞落去，我快啲捉實扶手」。她說自己坐在較前位置，僅右腳麻痹及疼痛，見到有人流鼻血不止及頸椎受傷。

貨車司機疑旅巴追綠燈

旅遊巴同時掃到後方貨車車頭，55歲貨車司機吳先生表示，旅遊巴在左一線上客後出發，打燈欲切往左三線並轉右，此時有電單車「攝車罅」駛過，旅遊巴再起步「就掃過嚟」，估計有可能是為了追趕前方綠燈。他形容旅遊巴「失控、絕對失控」，自己及3名乘客未有受傷。

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