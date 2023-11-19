接手精進建築工程3項目 卓越天工曾與精進同地址

另曾有董事重疊 屋署：現已不同

署方引述公司註冊處早前資料，卓越天工與精進建築工程、精進建築及其控股公司興聯集團的註冊辦事處曾為同一地址，而卓越董事局部分成員曾與上述3公司相同；惟公司註冊處最新紀錄顯示，卓越上月已更改註冊辦事處地址，董事局成員與上述3間公司並不相同。

至於涉去年3死6傷塌天秤事故及上周奪命工傷的「精進建築有限公司」未釘牌，發展局長甯漢豪上月稱正審批續期申請。屋宇署昨表示，連同上月佐敦地盤事故，短期內會整理兩宗死亡事故資料，盡快將續期申請和地盤意外資料交予承建商註冊事務委員會作面試及評審，署方再按委員會建議決定是否批准續期。

屋宇署昨回覆，屯門青山公路大欖段飛揚第一期及第二期項目、大角嘴洋松街62號項目，以及西區東邊街1至9號項目，已委聘卓越天工繼續工程。署方強調，卓越天工的獲授權簽署人並非精進建築工程被除名的獲授權簽署人。