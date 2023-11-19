連續兩日與習交談 陳茂波：匯報港情 提搶企搶才政策

訪創科、金融公司 未赴創科巨企

陳茂波昨提到此行3個目標都達到預期效果，分別是向各國介紹香港、廣交朋友和探訪一些企業、招商引資及吸引人才。他說，此行到訪的企業包括從事人工智能、大數據、金融科技及醫療科技，部分金融科技初創曾來港參與金融科技周，並表示會在港設公司。他又向其他企業提及引進辦的服務等。

參考財政司長辦公室每日公布陳茂波在美國的日程，他曾出席一個初創企業、風投基金和私募基金代表的午宴，並到訪由百度創辦人李彥宏創立的人工智能藥物開發公司百圖生科（BioMap）和Visa，以及與一間「先進醫療儀器企業的負責人」會面。

至於其他出席APEC會議的亞洲國家元首，亦爭取時間到訪當地創科企業，其中新加坡總理李顯龍先後與蘋果公司行政總裁庫克和Google行政總裁皮查伊（Sundar Pichai）會面。李顯龍又到訪一間朱古力工廠，了解如何利用人工智能技術揀選咖啡豆。

陳茂波首日出席APEC領導人非正式會議第一節時，與習近平交談約4分鐘；昨日第二節會議，兩人再度在會議正式開始前交談，陳茂波其後亦與坐在另一旁的印尼總統佐科維多多交流。

會議後陳茂波與國家代表前往機場歡送習近平，其後陳茂波見本港傳媒時表示，習近平非常關心香港，他亦向對方匯報本港經濟和社會情况，提到新一屆政府以「拼經濟、改善民生」為首要工作，並積極搶企業、搶人才。

問習有否指示 稱深入討論引資

陳茂波說，他向習近平介紹了本港招商引資的公司主要圍繞就創科發展所揀選的4個重點，包括人工智能和大數據；醫療科技、生物科技、製藥；金融科技；先進製造業和新能源和新材料。至於習近平有否給予指示，陳茂波說雙方就招商引資的4個重點範疇有深入討論，政府在有關工作會繼續努力，以符合透過創新驅動經濟多元發展的理念。

財長會議判斷明年環球經濟增長較慢

另外，陳茂波提到在財長會議中，大家判斷明年環球經濟增長會較今年稍慢，下行風險亦會較高；而不同經濟體經歷新冠疫情後都出現財赤，現在需要重建財政空間，會議上最大共識是發展經濟，氣候變化和改善基建設施也是受關注議題。