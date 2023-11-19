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創科招聘會200職 吸引300「高才」 科學園40公司參與 內地IT人：直接溝通利求職

【明報專訊】科技園公司與香港高才通人才服務協會昨首次合辦「創科高才招聘會」，科學園內約40間公司提供逾200個職位，吸引近300名「高才通」人士參加。有從事資訊科技業的求職者表示，因不熟悉本港求職網站，認為是次招聘會可直接與科技行業和科技園公司的招聘人員溝通，相信可提升求職效率。有參加公司昨收到逾10份簡歷，將盡快展開招聘工作，日後樂意再參加招聘會。有參加公司則不滿招聘會時間過短，只舉行約兩小時便結束。

參加招聘會的公司涵蓋微電子、人工智能及數據、生物醫藥科技等創科領域。過去9年在廣州和深圳從事資訊科技業的周洲，今年5月獲批高才通，打算今年內來港。他說10月起在深圳找工時，除要適應用本港求職網站外，亦發現適合自己的工作少，「可能多，但是溝通時（我）不一定能夠準確地表達出來」。

有覓新能源職 未能配對

在河北任職電網規劃的李先生今年10月獲批高才通，趁本月來港領證順道參加招聘會。他說有意應聘新能源相關職位，但昨招聘會以研發類公司為主。雖然招聘會未能配對李的專長，但他認為招聘會對其他人而言是好機會，自己亦會再參加。

Hong Kong Leader Biomaterial本月1日在港成立實驗室，認為招聘會能幫助招聘人才，其香港事務經理Aron Yin說招聘會反應好，10多名求職者都符合公司招聘意向，會盡快審視收到的逾10份簡歷。他說公司會同步在線上招聘，但更偏向與求職者面對面交流。

有公司收逾10簡歷 同步線上招聘

Geosys人力資源及行政經理關先生昨亦收到5份簡歷，已約見其中兩名求職者本星期面試。但關指留意到不少「高才通」人士尚未打算來港工作，且招聘會近半參加者均為博士生，工作範疇與其公司聘請項目對接職位不符。

香港科技園行政總裁黃克強提到，本港科研人才短缺，科學園經常有逾千職位空缺，很高興能合辦招聘會。

尚海龍倡跨部門訂政策助高才

香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍說，自高才通計劃推出後已接獲5.5萬宗申請，逾4.3萬宗獲批，顯示各界反應熱烈。尚海龍說有信心逾50人在昨天招聘會找到工作。他說高才通人士到港後常遇語言和子女插班等問題，建議政府跨部門制訂政策協助。

科技園公司下周日（26日）將率領20多間園區公司往深圳參加「深港融合人才專場招聘會」，向逾3000名大灣區大學畢業生推廣香港創科發展前景。

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