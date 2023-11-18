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港聞二

投標「價低者得」損服務質素 協會倡設部門統一管理公廁

【明報專訊】香港廁所協會昨亦公布最急待改善廁所，包括西環吉席街及西營盤街市公廁，分別由康文署和食環署管理。協會主席蘇金標稱，香港投標制度「價低者得」準則間接令承辦商的公廁服務質素變差。協會稱公廁對公共衛生及民生很重要，建議政府成立新部門，統一管理及設計全港公廁。

西營盤街市多蹲廁 設施常壞

記者昨午在西營盤街市公廁觀察，見不少工友正清潔，地面滿是積水，女廁僅3格廁格，全屬蹲廁，廁紙用完亦未補充。在公廁外經營菜檔的菜販表示，街市有逾20年歷史，公廁冲廁系統、水龍頭、廁所門等常故障；又稱負責清潔工友也要清理街市垃圾，冀政府翻新公廁。

同樣位於西環的吉席街公廁情况稍好，廁所有窗戶協助通風，環境較乾爽，但男廁地面有大面積積水，水管和吹風機均生鏽，天花剝落，其中一個廁格坐廁未有冲廁。

吉席街「亟待改善」 康署：已商翻新

康文署回覆稱，吉席街花園洗手間由外判清潔服務承辦商負責清潔，署方過去一年接獲4宗投訴，包括有異味、沒廁紙、抽氣扇發出噪音及水箱漏水等，場地職員發現問題後已即時跟進，包括加強清潔、添加廁紙及要求工程部門盡快安排檢查與維修。

康文署又稱，過去一年署方派員巡查該洗手間308次；職員會加強巡察，並安排清潔工人加密清潔次數；該署自7月起已和工程部門商討為該洗手間翻新，現會提出加快改善工程要求。

相關字詞﹕公廁 康文署

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