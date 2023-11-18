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最佳公廁三甲 七旬清潔工：用完即清 服務12載 盼可多做幾年

【明報專訊】3個由食環署管理的公廁囊括今年最佳公廁選舉三甲，其中銅獎的西灣河海寧街公廁今年完成翻新，設施新淨及整潔，並配合綠色植物擺設。負責其男廁衛生的七旬伍伯昨得悉結果後喜上眉梢，笑言「咁你係咪頒個獎畀我呀？」他說公廁人來人往，但每當使用者如廁後，他都堅持即時清潔。伍伯在該公廁工作12年，稱如公司同意，自己希望可多做幾年。

食環公廁囊括三甲

香港廁所協會檢查全港18區300多個公廁，按舒適度、易達度、安全、衛生、管理及教育6個準則考量，選出最佳公廁金、銀、銅獎，分別是白石角公廁、馬料水海濱公廁和西灣河海寧街公廁（見表）。協會主席蘇金標稱，近年香港公廁環境有改善，而公廁環境會直接影響遊客體驗和香港形象，現時香港推動旅遊發展，需繼續改善公廁，尤其管理方面待改進，即使有新裝潢設計亦需有效管理。

食環署昨回覆稱，現時負責管理公廁共809所，當中約610所由外判潔淨服務承辦商清潔；署方人員每日均派員巡查公廁，檢查衛生及相關設施使用情况，亦不時派員定期和突擊巡查以查核承辦商表現，確定潔淨服務已按合約規定及核准的工作計劃如期完成。署方又稱，根據紀錄，去年11月至今年10月共接獲2567宗有關公廁投訴。

獲銅獎的西灣河海寧街公廁面向行車路，使用者多是附近居民。協會表示，公廁最近翻新後設施新淨及整潔，廁內地面乾淨，並配合綠色植物擺設，令使用者非常舒適，值得表揚。記者昨午到場觀察，公廁因大清洗暫時圍封。

「咪又係咁做 得個知字」

76歲伍伯得悉其負責清潔的公廁獲頒「最佳公廁」銅獎後，雖謂「咪又係咁做，得個知字」，仍眉開眼笑向記者分享12年來在該公廁服務的經歷。他說公廁面向大馬路，筲箕灣道兩旁是住宅、食肆和商舖，公廁每天為不少區內市民服務，「朝早男廁7個廁格成日都爆晒」，但只要使用者一離開廁格，他便立即清潔。

12年來他遇過不少千奇百怪的事，如有人在廁所裏醉酒嘔吐，又或在廁格吸白粉並留下煙灰和粉末，都令他頭痛不已，但他說已司空見慣，仍會耐心清潔。

被問到得獎後有否願望或訴求，伍伯稱一切待遇都按公司規定，「肯就肯，不肯就走人」，自己不過做好份內事。他說雖年事已高，但自己仍可應付清潔工作，疲倦時公廁旁邊也有公園長椅可休息，如公司同意他仍可繼續做幾年，「有啲嘢做吓無咁悶嘛」。

相關字詞﹕西灣河 公廁 食環署

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