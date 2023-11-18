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港聞二

露宿者還押小欖褲纏頸亡 裁死於自殺

【明報專訊】54歲越南裔露宿者2020年涉嫌藏毒，在小欖精神病治療中心還押其間被發現在囚室長褲纏頸，送院翌日不治，死因庭召開研訊。5人陪審團昨退庭商議約兩小時，一致裁定事主於26分鐘內間斷地自己用長褲勒頸，死於自殺。陪審團向懲教署提出3項建議，包括嚴格執行不多於15分鐘親身巡視，不可以閉路電視取代等。懲教署回覆稱會仔細研究相關建議。

陪審團提3建議 禁閉路電視代親身巡查

陪審團裁定事主Le Van Muoi （中譯黎民十）2020年10月8日上午11時11分至37分在小欖間斷地用長褲勒頸，並接納法醫裁斷，事主頸部受壓加上本身有冠狀動脈粥樣硬化，最終翌日在屯門醫院離世。

陪審團向懲教署提3項建議：一，收症及觀察病房的4名職員架構不足，建議東翼和西翼各增加人手；二，嚴格執行不多於15分鐘親身到病房巡視，不可以閉路電視取代；三，提升配套包括每間囚室外增設簽到系統和閉路電視顯示屏，並把囚室16格畫面設為8格。

死因裁判官周至偉引導陪審團時提供「死於自殺」和「死因存疑」兩個裁決選項，指事主以褲勒頸，應考慮此行為是否自殺；研訊無證據證明他當時的精神狀况，此方面難以結論。囚室當時只有事主，可排除他殺或非法被殺，如法醫所說亦並非自然死亡，故若肯定事主是自殺，便應選擇前者，若認為未能揭示死因，則選擇後者。

綜合庭上證供，事主1987年來港，2000年起在深水埗通州街露宿，有吸毒習慣。他在小欖還押期間被列入「醫療觀察名單」，根據指引，職員需每15分鐘巡查一次。懲教主任事發當日上午曾接觸事主，未見異樣，至11時45分見他頸上有褲子打成的結，失去呼吸脈搏。懲教助理11時07分最後一次親身巡查事主，因人手緊張和有其他工作，於11時22分和11時35分只透過閉路電視觀察事主。

翻查資料，事主曾涉藏毒，其後獲撤控，案中另疑有露宿者遭損毁家當和毆打，涉案8警否認對他人身體加以嚴重傷害、意圖妨礙司法公正等罪，案件明年1月9日開審。

【案件編號：CCDI 888/20】

（死因研訊）

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