赴立會午宴 李：續深化行政立法關係

今年是立法會成立25周年，李家超等官員與全部議員昨日在午宴前先拍攝大合照和切燒豬，並觀賞有關立法會過去25年的紀錄片預告片，全長15分鐘的紀錄片則在午宴播放。

賀立會25周年 主席三代同堂

李家超回顧過去一年多，透過他建議推行的前廳交流會、互動交流會及組織內地訪問團等，他和團隊與議員促進了交流、溝通和了解，加強行政立法關係，提升治理水平。他說，政府會繼續鞏固和深化行政立法關係，更好落實行政主導和「愛國者治港」原則。

兩名立法會前主席范徐麗泰和曾鈺成，以及兩名前秘書長馮載祥和吳文華亦有出席午宴，梁君彥形容是「三代同堂」。梁又稱，立法會是香港縮影，與香港一樣在過去25年走過高山低谷，而基於不同原因，官員與議員的關係逐漸變得緊張，甚至劍拔弩張，但他相信，在行政主導下，行政立法良性互動將不斷深化，立法會在下一個25年的變化同樣不會少，工作亦不會變得更易。