赴立會午宴 李：續深化行政立法關係

【明報專訊】「由於日程事宜」未能出席赴美出席亞太經合組織（APEC）會議的特首李家超，在港頻頻現身不同活動，他昨日率領行會成員及官員到立法會出席午宴，提到政府會繼續鞏固及深化行政立法關係。立法會主席梁君彥形容立法會在過去25年經歷很多、變化很大，認為立法會不應抗拒改變，最重要是不要默不成規，並推動立法會高效議政論政。
今年是立法會成立25周年，李家超等官員與全部議員昨日在午宴前先拍攝大合照和切燒豬，並觀賞有關立法會過去25年的紀錄片預告片，全長15分鐘的紀錄片則在午宴播放。
賀立會25周年 主席三代同堂
李家超回顧過去一年多，透過他建議推行的前廳交流會、互動交流會及組織內地訪問團等，他和團隊與議員促進了交流、溝通和了解，加強行政立法關係，提升治理水平。他說，政府會繼續鞏固和深化行政立法關係，更好落實行政主導和「愛國者治港」原則。
兩名立法會前主席范徐麗泰和曾鈺成，以及兩名前秘書長馮載祥和吳文華亦有出席午宴，梁君彥形容是「三代同堂」。梁又稱，立法會是香港縮影，與香港一樣在過去25年走過高山低谷，而基於不同原因，官員與議員的關係逐漸變得緊張，甚至劍拔弩張，但他相信，在行政主導下，行政立法良性互動將不斷深化，立法會在下一個25年的變化同樣不會少，工作亦不會變得更易。