APEC會議坐習旁 交談4分鐘 陳茂波：灣區共締綠色科技金融中心

會議開始前，陳茂波與一眾經濟體領袖按照傳統先拍攝大合照，作為今屆東道主的美國，總統拜登按慣例站在前排中間，習近平則站在前排右方，而陳茂波就站在後排靠右位置，左右兩邊分別是新加坡總理李顯龍、新西蘭貿易與出口增長部長Damien O'Connor。

據現場片段，稍遲進入會議場地的陳茂波先與坐在後排的中央政治局委員兼外長王毅握手並短暫交談。返回座位後，陳茂波先與坐在其右邊的習近平點頭示好，再與坐在其左邊的印尼總統佐科維多多點頭問好，並主動與對方握手。

在會議開始前，習近平再主動與陳茂波交談，陳隨即將座椅轉向對方，兩人交談約4分鐘。會議由拜登開場發言，他之後走到習近平身邊交談，王毅和陳茂波亦有加入。

去年APEC李家超亦坐習旁

翻查資料，去年在泰國曼谷舉行的APEC會議，親身赴會的特首李家超同獲安排坐在習近平旁邊，但座位相隔較遠；在公開片段所見，未見兩人交談，但會議結束後，習近平先與李家超握手，離場時兩人並肩而行，之後更挽手離開會場，邊走邊交談。

財政司長辦公室昨午發新聞稿，提到會議內容是就促進區域聯繫和經濟繁榮發展、氣候變化和綠色轉型、數字經濟、實現更普惠包容和可持續發展等議題交換意見。新聞稿未提及陳茂波與習近平的談話內容。

亞太經合組織領導人非正式會議分兩節舉行，前日舉行的第一節集中討論應對氣候變化和綠色轉型。陳茂波在會上表示，要有效應對有關議題，關鍵在於加強國際合作，實行確實有力的政策。陳又稱，全球綠色轉型帶來龐大商機，本港既是國際金融中心，又是亞洲綠色金融中心，綠色科技生態圈近年亦愈見蓬勃。

陳茂波在三藩市時間17日會出席第二節會議，晚上啓程返港。