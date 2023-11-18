經歷坎坷患癲癇 無業漢藏武減刑至5月

辯方求情表示，被告朱啟輪的個人背景值得同情，他年輕時患癲癇症，入院診治，出院後嘗試從事搭棚工作，其間再次不適暈倒，醫生建議不應從事全職工作，現時依賴綜援為生。以本案而言，辯方稱被告沒有導致警員受傷，重犯機會亦不高。

官寄語重投社會

裁判官林子康判刑指出，被告長期受癲癇症影響，過往10多年無法投身社會工作，而社工對被告亦有正面評價，相信被告被捕後行為良好，沒有違法。不過，裁判官強調本案情節嚴重，被告攜有兩支雷射筆到場，可以造成傷害，可幸的是他沒有正式使用雷射筆，亦沒有招致任何人受傷。

此外，裁判官提及，案發至今長達4年之久，客觀上被告候審期間承受精神壓力和煎熬，加上他本身患有癲癇症，面對壓力會令病情加劇。

裁判官採納6個月監禁為量刑起點，被告不獲任何認罪扣減，但考慮其身體狀况欠佳，酌情減刑，最終判囚5個月。散庭之前，裁判官寄語被告服刑後仍要重投社會，繼續人生。

【案件編號：KCCC1546/22】

（反修例風暴）