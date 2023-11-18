林世雄：年底《藍圖》談南區港島北線

議員批2014年提出無下文

據《鐵路發展策略2014》 ，南港島線西段會由黃竹坑站西延，經香港仔、華富、數碼港、瑪麗醫院，接駁至香港大學。北港島線會由北角西延，經銅鑼灣北、會展及添馬到香港站。當時兩線建議落實時間為2021至2026年。

多名議員昨表示不滿施政報告提出東九龍線未接駁藍田北及寶琳，民建聯李世榮關注會否於馬游塘設分支線，連接康盛及翠林。路政署長陳派明稱要解決爬坡問題，且如經過舊區，需考慮有否空間建高架橋、與建築物距離太近等問題，有技術困難，但當局「未完全放棄」，會考慮其他可能。林世雄指延長路線面對一定技術困難和限制， 或未符成本效益，應「務實啲」 集中探討現方案。民建聯李慧琼提出招標條件「寫得鬆啲」，承辦商須一併研究延長路線，林稱會考慮。

路署稱東九駁藍田「未放棄」

A4聯盟林素蔚提出東隧實施「易通行」後，入口由6線收窄成兩線，車輛不停切線，由將藍隧道到東隧入口需半小時，變成「難通行」。運輸署長李頌恩稱入口設左行及右行兩線，已避免來自觀塘繞道及將軍澳車流跨線，署方已考慮過，會跟進情况。