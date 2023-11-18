林世雄：年底《藍圖》談南區港島北線

【明報專訊】政府早於《鐵路發展策略2014》 提及興建南港島線西段及北港島線，惟多年只聞樓梯響。立法會交通事務委員會昨討論新一份《施政報告》，民建聯陳學峰不滿報告仍沒提兩鐵路，認為當局未考慮南區發展及港島將來接駁交椅洲人工島後的交通負擔，批評非「基建先行」。運輸及物流局長林世雄昨回應，將於今年底發表的《香港主要運輸基建發展藍圖》談及兩項目。
議員批2014年提出無下文
據《鐵路發展策略2014》 ，南港島線西段會由黃竹坑站西延，經香港仔、華富、數碼港、瑪麗醫院，接駁至香港大學。北港島線會由北角西延，經銅鑼灣北、會展及添馬到香港站。當時兩線建議落實時間為2021至2026年。
多名議員昨表示不滿施政報告提出東九龍線未接駁藍田北及寶琳，民建聯李世榮關注會否於馬游塘設分支線，連接康盛及翠林。路政署長陳派明稱要解決爬坡問題，且如經過舊區，需考慮有否空間建高架橋、與建築物距離太近等問題，有技術困難，但當局「未完全放棄」，會考慮其他可能。林世雄指延長路線面對一定技術困難和限制， 或未符成本效益，應「務實啲」 集中探討現方案。民建聯李慧琼提出招標條件「寫得鬆啲」，承辦商須一併研究延長路線，林稱會考慮。
路署稱東九駁藍田「未放棄」
A4聯盟林素蔚提出東隧實施「易通行」後，入口由6線收窄成兩線，車輛不停切線，由將藍隧道到東隧入口需半小時，變成「難通行」。運輸署長李頌恩稱入口設左行及右行兩線，已避免來自觀塘繞道及將軍澳車流跨線，署方已考慮過，會跟進情况。