藝術家塗鴉「自由$」認刑毁 官指藝術非擋箭牌

求情稱抑鬱 經濟差壓力大

被告陳勁輝（40歲）承認今年1至2月間，損壞香港上環德輔道西、北角英皇道等地的港府或香港電車電箱；港九潮洲公會中學、排檔及報紙檔等的牆身或物品，以及兩架中型貨車。

辯方求情稱，香港經濟下滑，被告收入減少，遂以塗鴉抒發不安；又指被告患有抑鬱症，須定期覆診 。他被捕後配合警方調查，承諾不會重犯，日後會以合適方法抒發情緒，冀法庭輕判。

官：有否顧及他人感受？

裁判官余俊翔表示，被告承認以塗鴉抒發感受，「你在別人地方和車輛塗鴉時，有否顧及他人感受呢？」裁判官強調被塗鴉的20個地點包含公共地方、私人財產和車輛，涉事車主無義務任由車身遭人塗鴉，被告應想清楚以什麼方式表達藝術，「不能樣樣事情以藝術之名去做」。

裁判官稱不評論本案塗鴉是否屬於藝術，客觀上有公共和私人財產受損，被告須付款彌補，遂應控方申請頒發賠償令，下令被告向各事主合共賠償2.65萬元維修費。裁判官強調，塗鴉地點包括港島和九龍，屬大範圍塗鴉，反映案情嚴重，法庭對所有判刑選項仍然開放。

案情指警員今年2月在本港20個地點，發現由「自由」字眼和金錢符號（$）組成的塗鴉；相關地點的負責人從未同意塗鴉字樣。

閉路電視片段顯示，有人晚上用筆塗鴉。警方拘捕被告之後，在其租用的工廈單位檢取多支酒精箱頭筆。被告警誡下承認犯案，稱有感香港經濟下滑，從家人身上感受經濟壓力，旨在以塗鴉表達財務自主的重要。

3人去年塗鴉「六四」判社服

除了本案，近年亦有塗鴉者被起訴。3名男女去年利用自製的「六四」字樣噴漆模板，塗鴉九龍多區的公共設施，早前承認8項刑事損壞罪，判處160至200小時社會服務令。

【案件編號：KCCC 3020/23】