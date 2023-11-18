3年1.8萬人耐藥致死 體弱宜避即食 鹵味燒味刺身風險高 腸桿菌陽性比例趨升

耐藥菌傳播兩途徑：豬牛打抗生素 食物受污染

衛生防護中心感染控制處顧問醫生馬紹強稱，抗菌素耐藥是指微生物演變成可以抵抗原本有效的藥物，而濫用和過度使用抗菌素是導致產生耐藥病原體的主因。他指抗生素耐藥細菌除可透過人與人傳播，也可透過食物、人與環境直接接觸傳播，據世衛數字指，2020至2023年估計本港與抗生素抗藥相關累積死亡人數達18,433。他指近年檢測耐藥腸道桿菌呈陽性比例亦有上升趨勢，情况令人擔心。

馬又表示，刺身、鹵味、即食蔬菜等高風險的即食食品中，都驗出不同程度的耐藥腸道桿菌（見表），其中燒味陽性比例有7.7%，刺身達18.4%，鹵味的比例最高，達35%。他指出，食物含耐藥細菌，一方面可能因為在養殖豬、牛時加入抗生素，動物體內會產生耐藥性，製成食物後同樣帶有細菌；另一方面因環境污染，當處理食物的人或環境含耐藥細菌，若處理不當，都有可能污染食物。

馬紹強提醒高危人士如孕婦、幼兒、長者，以及正服用類固醇或抗癌藥等抵抗力弱人士，應避免進食高風險食品。

衛生防護中心今年4月發表的報告指出，大衆對抗生素抗藥認知不足，少於一半受訪者知道抗生素不能醫治傷風感冒，以及耐藥細菌可於人與人之間傳播，42.7%受訪者能理解生或即食食品，較熟食更易受到耐藥細菌感染，至於較年輕組別比例更低，只有32.7%。

醫生籲依足指示服抗生素

馬指出，不少細菌或真菌可對多於一種抗生素產生耐藥性，一旦引發嚴重感染，如腹腔炎等，死亡率達五成以上。他舉例，若感染黃金葡萄球菌，引致菌血症的死亡率高達六成。抵抗力低的病人若感染腸道桿菌，細菌亦有可能進入其他身體部位，包括血液及腹腔等，引發的嚴重併發症死亡率亦有三至四成。

馬紹強提醒市民留意食物中耐藥細菌的風險，確保食物徹底煮熟方可進食。

香港醫學會會長鄭志文表示，市民要安全使用抗生素，經醫生處方後才服用，定時服藥，並完成整個療程，減低細菌耐藥的風險。