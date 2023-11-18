首屆中銀半馬明舉行 港珠澳橋今午起分4階段改路

共8000參加者 包括20世界級跑手

賽事分為半馬挑戰組、半馬1組和半馬2組，合共有8000名選手，包括20名應邀來港的世界級跑手將齊齊跑上世界最長的跨海大橋和隧道。比賽起點為港珠澳大橋香港口岸，途經觀景山隧道後，在港珠澳大橋香港連結路折返起點。中國銀行（香港）港珠澳大橋香港段半馬拉松籌委會主席楊世模表示，所有參賽選手必須先到亞洲博覽館集合，再經由大會安排的專車前往起點。半馬挑戰組、半馬1組和2組的集合時間依次為早上5時半、6時10分和6時50分。

港珠澳大橋粵港分界線與港珠澳大橋香港口岸的香港連結路將從今午4時改路，港珠澳大橋穿梭巴士、跨境巴士和跨境出租車屆時將維持通行，但行車時間或會延長。

中國香港田徑總會主席關祺表示，首屆賽事吸引世界各地高水平的跑手參與，可促進香港本地跑手與海外精英跑手交流。其中一名參賽選手為肯亞的Ronald Kiprotich Kirui，他曾獲得「2023 21K Buenos Aires Nandu」賽事冠軍。Ronald首次在港參加比賽，得悉周日會大風，形容比賽時「任何事都會發生」，但他同時已為賽事準備一個月，表示自己對賽事「準備充足」。

半馬錦標同場跑 港陳家豪等參賽

賽道同場亦會舉行首屆「東亞半馬拉松錦標賽」，香港長跑運動員兼教練陳家豪與其徒弟曾曉彤將會代表香港參賽。陳家豪直言「以為自己港隊嘅生涯已經差唔多尾聲咗」，沒想過可以再次代表香港參賽。陳家豪稱，最開心是次香港代表均為其隊員和徒弟，笑言有「三代同堂」比賽的感覺。

近日天氣轉冷，天文台預計受東北季候風影響，未來一兩日華南沿岸天氣清涼及晴朗，日夜溫差頗大及非常乾燥。星期日會吹3至4級東北風，氣溫介乎17℃至25℃。