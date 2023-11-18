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港聞二

墜鋼筋重傷工人 年邁母停工照顧

【明報專訊】中九龍幹線油麻地東地盤上周六（11日）有吊臂車懷疑纜索斷裂，20支共重1.5噸的鋼筋墜下，4名工人被擊傷送院，有兩人分別頸脊骨折及腦部受傷，留醫深切治療部。其中29歲工人的年邁母親需要停工照顧兒子，另一31歲男工亦有年邁父母、妻子及兩幼女需要照顧，生活堪虞。

工業傷亡權益會昨在facebook表示曾接觸兩名傷者，其中29歲吳佩明事故後頸椎及脊椎骨折，前日完成手術，情况有待觀察。其父母年邁，平常從事散工及兼職，但收入不穩，需兒子供養。如今吳傷勢未穩，其母每天到醫院探望，暫時無法上班。吳母希望這段時間能夠好好照顧兒子，盼望兒子盡早康復。

另工人雙親、年幼子女待照顧

另一名重傷工人為31歲吳偉勝，他擔任紮鐵工近10年，是家中的經濟支柱，需照顧年過七旬的父母、妻子和兩名分別10歲及6歲的女兒，事故後有工友前來探望。工權會形容吳偉勝是顧家的爸爸；其長女乖巧，會餵零食予妹妹和媽媽；其妻雖然堅強，但對丈夫病情感擔憂。吳太稱丈夫完成開腦手術後，雖已恢復清醒，但二人只能簡單對話，且丈夫暫時未能進食，要透過鼻喉餵奶。吳太想起未來的生活感到擔憂，目前只盼丈夫早日康復，盡快出院、開心回家。

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