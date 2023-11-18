墜鋼筋重傷工人 年邁母停工照顧

工業傷亡權益會昨在facebook表示曾接觸兩名傷者，其中29歲吳佩明事故後頸椎及脊椎骨折，前日完成手術，情况有待觀察。其父母年邁，平常從事散工及兼職，但收入不穩，需兒子供養。如今吳傷勢未穩，其母每天到醫院探望，暫時無法上班。吳母希望這段時間能夠好好照顧兒子，盼望兒子盡早康復。

另工人雙親、年幼子女待照顧

另一名重傷工人為31歲吳偉勝，他擔任紮鐵工近10年，是家中的經濟支柱，需照顧年過七旬的父母、妻子和兩名分別10歲及6歲的女兒，事故後有工友前來探望。工權會形容吳偉勝是顧家的爸爸；其長女乖巧，會餵零食予妹妹和媽媽；其妻雖然堅強，但對丈夫病情感擔憂。吳太稱丈夫完成開腦手術後，雖已恢復清醒，但二人只能簡單對話，且丈夫暫時未能進食，要透過鼻喉餵奶。吳太想起未來的生活感到擔憂，目前只盼丈夫早日康復，盡快出院、開心回家。