明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

的士司機徒手奪刀 賊事敗4日落網

【明報專訊】近日網上流傳車cam片段，顯示一名的士司機遭男乘客持刀行劫，的士司機空手奪刀，男子事敗逃去。警方秀茂坪警區前日接獲報案，昨早拘捕一名持「行街紙」的47歲越南籍男子，他承認因經濟困難犯案，警方在其身上檢獲另一把長約30厘米的刀，相信他在事後購買，不排除下次行劫之用。

司機受傷 隔兩日始報警

秀茂坪警區重案組第二隊主管譚浩然表示，經調查後確定，涉案男子在本周一（13日）晚上約6時30分於旺角廣東道一帶上車，要求的士司機前往秀茂坪，當接近目的地時，男子多次要求改變目的地，最後在秀茂坪曉光街指令司機停車，亮刀指向司機頸部企圖搶劫。司機試圖阻止男子，奪去其刀及高聲呼救，男子隨即跳車逃去。據悉兩人糾纏期間刀被折斷，刀柄遺失，警方檢獲的刀鋒約長20厘米。

警搜出另一刀 不排除擬再行劫

譚表示，男司機77歲，事發時曾以手捉住刀鋒而受傷。司機與家人商討後前日（16日）報案，警方同日鎖定疑犯身分，昨早在秀茂坪一個公共屋邨單位拘捕47歲持「行街紙」越南籍男子，檢獲其犯案時身穿的衣物，相信他是獨自發案。警方另在其隨身物品搜出另一把長約30厘米刀，相信他事敗後於秀茂坪一帶日用品店購入，不排除再次行劫。

被捕人現正扣留調查，警方會向入境處了解被捕人何時來港，以及有否涉其他罪案。據了解，被捕男子並非居住在該屋邨，或是借用越南籍朋友的公屋單位匿藏。

譚稱，如的士司機遇劫及有生命危險，合理反抗屬人之常情，但建議在安全情况下報案，軍裝警員盡快到場。他重申，搶劫屬嚴重罪行，最高可判處終身監禁。秀茂坪警區情報組主管張莉表示，今次破案關鍵在於事主提供行車紀錄儀協助調查，東九龍總區刑事部亦推出「泓鏡計劃」，鼓勵車主安裝24小時行車紀錄儀。

上 / 下一篇新聞

居屋延按保 黃碧如：不影響私樓交投 最壞房委每年須填7.87億 公屋聯會料有力應付
居屋延按保 黃碧如：不影響私樓交投 最壞房委每年須填7.87億 公屋聯會料有力應付
自行派位小一生14年低 一半滿意率16年高
自行派位小一生14年低 一半滿意率16年高
事主心電圖見梗塞 專家：仲等巡房先睇？ 指延誤檢查可錯過治療 屯院工作流程需改善
事主心電圖見梗塞 專家：仲等巡房先睇？ 指延誤檢查可錯過治療 屯院工作流程需改善
墜鋼筋重傷工人 年邁母停工照顧
墜鋼筋重傷工人 年邁母停工照顧
首屆中銀半馬明舉行 港珠澳橋今午起分4階段改路
首屆中銀半馬明舉行 港珠澳橋今午起分4階段改路
指遠水難救近火 盧寵茂稱未擬建第二牙科學院
指遠水難救近火 盧寵茂稱未擬建第二牙科學院
涉非禮學護 瑪嘉烈中年男病人被捕
涉非禮學護 瑪嘉烈中年男病人被捕
3年1.8萬人耐藥致死 體弱宜避即食 鹵味燒味刺身風險高 腸桿菌陽性比例趨升
3年1.8萬人耐藥致死 體弱宜避即食 鹵味燒味刺身風險高 腸桿菌陽性比例趨升
藝術家塗鴉「自由$」認刑毁 官指藝術非擋箭牌
藝術家塗鴉「自由$」認刑毁 官指藝術非擋箭牌
林世雄：年底《藍圖》談南區港島北線
林世雄：年底《藍圖》談南區港島北線
7．21兩幫打鬥無分開報數 警：場面好混亂好急
7．21兩幫打鬥無分開報數 警：場面好混亂好急
經歷坎坷患癲癇 無業漢藏武減刑至5月
經歷坎坷患癲癇 無業漢藏武減刑至5月
APEC會議坐習旁 交談4分鐘 陳茂波：灣區共締綠色科技金融中心
APEC會議坐習旁 交談4分鐘 陳茂波：灣區共締綠色科技金融中心
赴立會午宴 李：續深化行政立法關係
赴立會午宴 李：續深化行政立法關係
露宿者還押小欖褲纏頸亡 裁死於自殺
露宿者還押小欖褲纏頸亡 裁死於自殺
父昏倒12歲女報案 警揭父藏毒
父昏倒12歲女報案 警揭父藏毒
涉自編自導貨倉爆竊 倉主圖吞70萬元貨
涉自編自導貨倉爆竊 倉主圖吞70萬元貨
最佳公廁三甲 七旬清潔工：用完即清 服務12載 盼可多做幾年
最佳公廁三甲 七旬清潔工：用完即清 服務12載 盼可多做幾年
投標「價低者得」損服務質素 協會倡設部門統一管理公廁
投標「價低者得」損服務質素 協會倡設部門統一管理公廁
九市速遞：穗車展開幕 59款全球首發
九市速遞：穗車展開幕 59款全球首發
九市速遞：深港聯合資助項目可申 最高300萬人幣
九市速遞：深港聯合資助項目可申 最高300萬人幣
九市速遞：深圳試行公共汽車全面電動化
九市速遞：深圳試行公共汽車全面電動化
九市速遞：廣東提出構建大灣區數據特區
九市速遞：廣東提出構建大灣區數據特區
九市速遞：廣東綠色貸款餘額首破3萬億
九市速遞：廣東綠色貸款餘額首破3萬億
灣區手記：祿山之爪 ／文：尚東美
灣區手記：祿山之爪 ／文：尚東美
【Emily】愚人節前日辦全民反詐騙
【Emily】愚人節前日辦全民反詐騙
【Emily】全港首個 城巴加氫站料年內啟用
【Emily】全港首個 城巴加氫站料年內啟用
【Emily】中大民調 特首三司皆肥佬
【Emily】中大民調 特首三司皆肥佬
【Emily】外賣走塑計劃返嚟喇！
【Emily】外賣走塑計劃返嚟喇！
【Emily】港灣消防局13億重置 何君堯質詢3輪
【Emily】港灣消防局13億重置 何君堯質詢3輪