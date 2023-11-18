的士司機徒手奪刀 賊事敗4日落網

司機受傷 隔兩日始報警

秀茂坪警區重案組第二隊主管譚浩然表示，經調查後確定，涉案男子在本周一（13日）晚上約6時30分於旺角廣東道一帶上車，要求的士司機前往秀茂坪，當接近目的地時，男子多次要求改變目的地，最後在秀茂坪曉光街指令司機停車，亮刀指向司機頸部企圖搶劫。司機試圖阻止男子，奪去其刀及高聲呼救，男子隨即跳車逃去。據悉兩人糾纏期間刀被折斷，刀柄遺失，警方檢獲的刀鋒約長20厘米。

警搜出另一刀 不排除擬再行劫

譚表示，男司機77歲，事發時曾以手捉住刀鋒而受傷。司機與家人商討後前日（16日）報案，警方同日鎖定疑犯身分，昨早在秀茂坪一個公共屋邨單位拘捕47歲持「行街紙」越南籍男子，檢獲其犯案時身穿的衣物，相信他是獨自發案。警方另在其隨身物品搜出另一把長約30厘米刀，相信他事敗後於秀茂坪一帶日用品店購入，不排除再次行劫。

被捕人現正扣留調查，警方會向入境處了解被捕人何時來港，以及有否涉其他罪案。據了解，被捕男子並非居住在該屋邨，或是借用越南籍朋友的公屋單位匿藏。

譚稱，如的士司機遇劫及有生命危險，合理反抗屬人之常情，但建議在安全情况下報案，軍裝警員盡快到場。他重申，搶劫屬嚴重罪行，最高可判處終身監禁。秀茂坪警區情報組主管張莉表示，今次破案關鍵在於事主提供行車紀錄儀協助調查，東九龍總區刑事部亦推出「泓鏡計劃」，鼓勵車主安裝24小時行車紀錄儀。