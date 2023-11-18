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事主心電圖見梗塞 專家：仲等巡房先睇？ 指延誤檢查可錯過治療 屯院工作流程需改善

【明報專訊】五旬男子前年在屯門醫院疑未獲及時診斷心肌梗塞，留院一晚後不治。死因庭昨日繼續研訊，法醫認為事主的心肌梗塞在他死前12小時內出現，死於心肌梗塞導致的心臟破裂及心包積血。有證供顯示，事主的心電圖檢查延遲5小時，而且相隔逾一小時才有一名實習醫生檢查事主的心電圖報告。心臟科專家醫生范瑜茵質疑「心電圖都寫明（出現心肌梗塞），仲等巡房先嚟睇？」她認為醫院需要改善工作流程以減低延遲診斷。研訊下周一（20日）續。

明報記者

死者容國洪死於2021年12月1日（終年57歲）。他生前患高血壓，曾經中風，以及2020年做過一次「通波仔」手術，在心臟兩道血管內植入支架。研訊不設陪審團，醫管局被列為利害關係方。

證供顯示延5小時做心電圖

屯院醫生料同時需診斷中風

負責搶救的時任屯門醫院心臟科醫生蔡鎮煒供稱，事主的主診醫生於12月1日中午巡房時發現死者不適，通知蔡來為事主診斷。蔡為事主做超聲波檢查，顯示有急性心肌梗塞，故在取得事主同意後為他安排「通波仔」手術。惟約15分鐘後、輪候手術室期間，事主沒有心跳脈搏，搶救無效後證實不治。

蔡被問為何事主的心電圖檢查延遲，他推測事主有中風的病歷，故入院後除了獲安排心臟檢查外，亦要做腦掃描，以排除腦中風的可能，事主由助理員接送來回病房與X光房約花1小時；非緊急病人會被分流至晚上才做心電圖檢查，故即使在晚上，仍有不少病人等候檢查。

蔡提及，2021年後屯門醫院推行多項改善措施，包括推行名為「HA Check」的應用程式，提供如同WhatsApp的即時通訊功能。當病人做完心電圖檢查後，護士會立刻將心電圖報告上載至「HA Check」，讓醫生利用手機便能檢查病人的心電圖報告，毋須每次走到病人牀前。

法醫分析心臟梗塞致死

法醫龍智弘供稱，解剖後發現事主心臟左前降支的支架完全栓塞，左旋冠狀動脈的支架有六成栓塞。他分析事主死因是心肌梗塞導致心臟破裂及心包積血。

心臟科醫生范瑜茵以死因庭專家證人身分作供。她指出，心電圖檢測延遲可令事主錯過診斷及治療時機，院方應該加快工作流程，減少延遲檢查，即時檢查病人的報告結果。范表示，目前人工智能（AI）的輔助下，病人心電圖報告能夠標示出初步診斷，而事主當日凌晨4時28分的心電圖報告標示出現心肌梗塞，因此醫生應該跟進情况，以及為事主抽血檢查。

醫管局的法律代表詢問范，是否同意院方已達至「切實可行」地照顧事主；范表示，「我知道急症室病房百幾人，得兩三個當值醫生 ……我明白香港醫護喺一個嚴峻嘅時間，個個都好辛苦」，但質疑案中事主的心電圖報告標示出現心肌梗塞，「仲等巡房先嚟睇？」因此她認為包括醫生、護士、助理員在內的醫護人員，應該商討如何加強工作流程（見表）。

【案件編號：CCDI 1080/21】

（死因研訊）

相關字詞﹕醫療事故 屯門醫院 心肌梗塞 死因研訊

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