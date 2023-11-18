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自行派位小一生14年低 一半滿意率16年高

【明報專訊】明年9月入讀官津小一的學童，「自行分配學位」選校結果下周一（20日）公布。教育局昨公布有42,277人參加自行派位，屬14年來新低，其中21,086人獲取錄，滿意率約49.9%，創16年新高。津小議會署任主席蘇炳輝表示，學生減少下滿意率增加符學界預期。他說今學年5間津小小一「派0班」的情况震撼學界，不少學校加強宣傳，形容學界「正為生存而戰」。

適齡學生人口正結構下跌。翻查歷屆小一自行派位統計數字，今年錄得42,277人申請，按年減少1478人，亦是2011年來新低。今年近一半申請人在自行派位階段獲取錄（49.9%），按年多0.3百分點，滿意率是2009年來新高。

教育局稱，獲派位者中有11,138人屬有兄姊在該校就讀或父母在該校任職的「世襲生」，佔約52.8%，其餘獲取錄者則屬按「計分辦法準則」分配類別。

津小議會：5校派0班震撼 應全港落實小班

蘇炳輝說，隨着適齡學生人口減少，滿意率上升符合學界預期。他說學界正面對出生率低、零星家庭續選擇移民，加上今學年5間小學被教育局「派0班」小一，形容學界「正為生存而戰」，小學正加強宣傳吸引家長報讀，包括在網上介紹學校、增加開放日等活動。

蘇炳輝重申，建議教育局支援學界渡過難關，包括全港小學落實「小班教學」，認為既然當局認同小班政策，應各區一視同仁落實，避免個別校網出現有小學小一「派0班」的同時，有小學實行「大班」模式，「這樣的政策有矛盾」。他又說，當局如想把香港發展成國際教育樞紐，可考慮鼓勵大灣區的非港籍內地生來港入學。

教育局提醒家長，下周一早上9時至下午5時可攜同小一入學的紙本申請表副本，赴所申請小學查閱自行分配學位申請結果；已啓動電子帳戶的家長，同日早上10時起可在「小一入學電子平台」了解結果。

至於註冊安排，局方稱家長須在下周三或周四（22或23日）的學校辦公時間內赴所申請小學處理手續；如未辦理及事先與校方聯絡，視作放棄該學位。

相關字詞﹕派0班 小學 自行分配學位

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