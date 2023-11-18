居屋延按保 黃碧如：不影響私樓交投 最壞房委每年須填7.87億 公屋聯會料有力應付

最長還款期 一手二手同延至30年

放寬上述安排後，房委會轄下保證年期逾10年的居屋及綠置居會由3.9萬升至27.4萬伙，佔總數約98%；租置則由3.6萬伙升至15萬伙，佔總數100%。黃碧如表示，放寬資助出售單位按揭保證期和還款期，可協助一些未有經濟條件在私樓市場置業者「上車」，尤其白居二（白表居屋第二市場計劃）有更多選擇，相信白居二購樓個案會增加。

稱居屋私樓「兩個市場」 暫難料新居屋銷情

至於激活居屋第二市場，會否因刺激成交量上升影響到私樓一手及二手市場交投量，黃碧如稱居屋和私樓明顯是兩個市場，客源未見重疊。而今次放寬對明年初居屋揀樓反應的影響，黃稱難以估計，認為居屋銷情受多項因素影響，包括經濟情况、項目吸引力及二手市場選擇等。

雖然房委會延長按保期至50年，但為促使買家取得按揭與房委會承擔財務風險之間取得平衡，房委會於按保期第40年後至第50年只提供單位估值或買價最高80%（以較低為準）的按揭貸款保證，適用於白表和綠表買家。若按揭人需逾80%按揭，可參加按證保險公司的按保計劃以取得最高白表90%和綠表95%按揭，詳情稍後公布。

平均按揭額 22/23增至131萬

消息稱，居屋、綠置居及租置計劃現時於一手和第二市場售出的單位，獲房委會按揭保證的未償還貸款總額，分別為552.1億和314.98億元，涉66,250宗按揭貸款，過去39年房委會支付9.91億元償還相關欠款，逾九成在1997至2010年內支付。消息又稱，居屋、綠置居及租置平均每宗按揭貸款的金額，由2006/07年度37萬元增至2022/23年度的131萬元，增幅逾3倍，倘住宅價格大跌，尤其保證期首數年，房委會須承擔重大支付，估計最壞情况（以2006/07年度拖欠個案金額計算）一旦發生，房委會每年為拖欠貸款個案支付金額達7.87億元。

公屋聯會總幹事招國偉表示，隨着公營房屋建屋量增加，房委會承擔資助出售房屋按保期的財務風險亦趨增，但相信有能力應付。他支持延長按保期，樓齡較高單位能重回市場，予有意置業者更多選擇。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676