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港聞

港聞二

灣區手記：祿山之爪 ／文：尚東美

【明報專訊】「你不尷尬，尷尬的就是別人」，這句話出處無從稽考，但卻充分體現在每名入場參觀廣州性文化節的人身上。

在不少攤檔，近乎每個人都會忍不住伸手去掐展覽的硅膠娃娃，多數人第一下都是「祿山之爪」，且不論男女都會跟身邊伙伴分享「掐後感」，「軟綿舒服」「手感有點真」「好誇張」等感想，在眾目睽睽之下開放談論。

閒逛間，筆者看到數對情侶一起參觀，拿着宣傳單張細心閱讀；既有三五成群的年輕男子如劉姥姥入大觀園般興奮，亦見攜手共行的好姊妹像行商場購物那麼大方自然。筆者還注意到，有年輕單身女孩手持大包細袋，看來收穫甚豐，也看到一些老人興致勃勃聽產品講解，事實上，關注老人性健康也是值得探討的議題。

話說回來，場內最易「捕獲」的其實是模特兒，只要發現某處忽然聚集人群，都可以肯定是攤檔安排的模特兒出場了，而且還可從人數判斷模特兒衣著的性感程度。

至於拍攝者目的何在就不判斷了，反正既有人拿專業攝影機，亦有自拍棍配手機兼打燈等裝備。看着那樣的陣勢，倒令筆者有種北京全國兩會圍訪人代政協的熟悉感，都是從人群多寡判斷對象重要程度，但最不同的是，圍訪人大代表或政協委員，拍到照片的攝影師會自覺讓出空位，但拍攝模特兒的，影足半小時都不會挪半步，後來者為了好角度也是不顧一切的拚命往前擠，令有着多年圍訪經驗的筆者忽然覺得，原來自己還是挺禮讓的。

文：尚東美

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