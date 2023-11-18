九市速遞：穗車展開幕 59款全球首發

主辦方表示，今屆車展共設14個展館，有更多全球主流車企參加，包括寶馬、奔馳（平治）、大眾、豐田、本田等，保時捷、林保堅尼、勞斯萊斯等歐美豪華車品牌也將參展。

車展期間將有59款新車全球首發，其中8款屬跨國公司首發車，參展概念車達20款。此外，近年備受關注的新能源車共有469輛展出，其中國外品牌佔119輛。首發車款方面，奔馳將展示全新長軸距E級、C 111實驗車和Vision One-Eleven概念車；寶馬汽車將展示全新寶馬5系家族，包括全新5系長軸距版和純電動車款「寶馬i5」。國產首發車方面，則有「北京現代」新一代Sonata、吉利銀河系列的首款純電動房車「銀河E8」。

除了新車，廣州車展亦展出包括電機電控、充電儲能、自動駕駛、移動出行、智能座艙、人工智能等上游配套，以及智能穿戴、汽車改裝、配件用品、房車露營、自駕旅行等下游市場的全產業鏈產品。

今年廣州車展將繼續用實名制認證，有興趣者可通過「廣州國際汽車展」官方微信購買及認證門票。今日及明日為專業觀眾日，門票100元（人民幣，下同），11月20日至26日為公眾日，門票50元。

明報記者