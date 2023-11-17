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【Emily】廟宇文化節下月辦 卡通、沙畫呈現8神祇

【明報專訊】為宣揚香港廟宇文化、承傳傳統習俗，民政及青年事務局同埋華人廟宇委員會喺12月2至3日，一連兩日喺沙田車公廟外翠田街足球場舉行「廟宇文化節2023」。今年大會以「神『祈』人生」做主題，揀選咗8位神祇以卡通形象介紹，希望吸引更多年輕人了解各位神祇。市民可以喺上述兩日中午12點至下午5點免費入場，欣賞表演同玩攤位遊戲，另可網上報名參加文化工作坊同埋導賞團。

車公廟外球場辦 免費入場

活動嘅表演包括變臉、地水南音、折子戲等。工作坊方面就有沙畫藝術家鍾雪教市民畫沙畫，亦有入行超過30年嘅花牌紮作師傅蔡榮基講解花牌呢樣香港非物質文化遺產。鍾雪就會利用沙畫展示8位神祇，相關影片已上載到華人廟宇委員會嘅社交平台。

非物質文化遺產辦事處委託咗資深紮作師傅梁金華製作高55吋、闊32吋嘅頭牌燈。梁金華話頭牌燈源於明朝嘅「佛山秋色」，農民慶祝秋收時會將一對頭牌燈托喺膊頭，帶領隊伍巡遊。梁金華今次製作呢個3層嘅頭牌燈，從設計到製造用咗半年。

文化節籌委會主席李鋈麟話希望市民可藉住活動，體驗信仰以外博大精深嘅廟宇文化。有興趣參加工作坊同埋導賞團嘅市民，下星期一中午起可以喺網站www.ctc.org.hk報名。

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