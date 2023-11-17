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港聞

港聞二

積水停駛同日坑口飛站 列車調動後未重啟系統

【明報專訊】港鐵將軍澳線前日路段積水，北角至調景嶺站列車停駛逾一小時，港鐵昨證實同日另一事故，前日傍晚一列寶琳往北角方向列車到達坑口後飛站， 約200名乘客受影響。港鐵稱，前日市區線列車曾有車務調動，調查後發現飛站列車沒進行相應操作程序，故未如常停站。曾任港鐵工程師的立法會議員張欣宇稱，重啟信號操作系統以令調動過的列車「認得路線」屬流程，即使列車未自動停站，車長理應發現入站沒減速，如及時人手操作仍可停站，批事件涉兩「低級人為錯誤」，促港鐵檢討。

另外，針對前晚北角站往鰂魚涌方向路段積水，港鐵昨交代調查結果，稱已確認積水因隧道內一條消防喉管滲漏，隧道段抽水泵及排水系統運作正常，但因部分泥垢隨水流向排水口，致未能及時排水。港鐵稱，有恆常檢查隧道內排水系統；又指事件中人員用隧道段抽水泵及清理排水口後積水便退去。翻查資料，北角至調景嶺站列車前日停逾一小時，按機制港鐵須罰款200萬。

港鐵稱飛站無關積水事件信號系統

對於飛站，港鐵稱列車前日傍晚約6時37分到達坑口站月台時未如常停靠，職員發現後即時按緊急制停車，並通知控制中心，惟當時列車制停後已離月台範圍，故控制中心確定安全後，安排列車續駛至將軍澳站，港鐵對受影響乘客致歉。港鐵又強調，事件與同日積水事件及信號系統無關，亦不涉系統安全問題，日後會提醒人員在車務調動時多留意，確保列車進行相應操作程序。

乘客：到坑口時無減速無停站

乘客Jack前日乘搭飛站列車，昨向本報提供當時片段。片段顯示列車從寶琳駛往坑口時，列車廣播及顯示屏仍稱下站為坑口，惟到坑口站時未停或減速；Jack稱當時乘客沒太大反應，到將軍澳站車門開啟後有職員廣播提醒乘客「如有需要可到1號月台轉乘往坑口列車」。

有指涉事飛站列車本身行走港島線，前日調往將軍澳線，列車需經過荃灣線及觀塘線。張欣宇稱，港鐵調車常見，市區線列車基本上「認得」不同路線信號系統，但今次飛站列車行經多條路線才轉至將軍澳線，有必要重啟系統理順，以令該列車「認得係行緊將軍澳線」，形容事件不涉信號系統本身問題，而是人為操作失誤。

張又認為，全自動模式下即使列車無停站，車長作為第二道防線應發現列車入站沒減速，及時人手操作，認為事件反映車長反應不夠快。港鐵昨沒回應有否處分失誤人員。張稱按現時事故罰款機制，只有延誤時間逾31分鐘才需罰款，飛站影響時間短或未需罰，但如列車滿載，即使只飛一站也有大量乘客受影響，促機制引入受影響人數為指標。

相關字詞﹕張欣宇 坑口 飛站 港鐵

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