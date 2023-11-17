露宿者「自殺式勒斃」 法醫稱死因罕見

直接死因頸部受壓

死者Le Van Muoi（中譯黎民十）在越南出生，生前為露宿者，2020年10月9日去世，終年54歲。家屬未有旁聽或委派法律代表出庭。案件設5人陪審團，懲教署以利害關係方出席。

衛生署法醫英浩雲出庭作供，讀出事主解剖報告，供稱事主頸部曾受壓，有一道呈幼帶狀傷痕，頸部兩側分別有骨折及瘀傷，除施救的電擊等外，無其他外來傷勢。

英浩雲指出，事主屬「自殺式勒斃」，十分罕見，他本人首次處理這類情况。英進一步說，若事主頸部受壓，會令心律和心跳不協調，最終心臟機能完全停止；加上他本身的冠狀動脈阻塞和粥樣硬化，主動脈則中度粥樣硬化，導致心律不正、心臟停頓風險更高。

囚室事後裝生命探測 設針對訓練

懲教署一方結案陳辭稱，從懲教職員供辭可見，他們認真和盡心盡力服務市民，包括在囚者。庭上播放的閉路電視亦可見，職員發現事主不省人事後，搶救時「非常落力」。

懲教方稱署方不欲見事主離世，事後小欖囚室採取預防和改善措施，包括安裝免接觸生命體徵探測器，遙距監察在囚者心跳和呼吸、以電子手帳代替人手記錄的記事冊等，並繼續向職員提供針對在囚者自殘的訓練和演習。研訊今續。

【案件編號：CCDI 888/20】

（死因研訊）