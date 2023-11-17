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防虐兒會舉報諮詢升8.5% 6至8歲最高危

【明報專訊】近年多宗虐兒事件被揭發，社會對保護兒童的意識提高。防止虐待兒童會昨公布最新數據，2022/23年度共收到1232宗熱線舉報及諮詢服務，較上年度升8.5%。當中187宗為懷疑虐兒個案，佔整體一成半，最多涉及身體虐待（56%），其次為心理虐待（16%）及多種虐待（11%）等；近七成懷疑施虐者為家庭成員，被虐兒童以6至8歲最高危。

虐兒體罰佔半 升學壓力易成衝突

187宗懷疑虐兒個案涉及222名兒童，6至8歲佔四分之一，9至11歲及3至5歲組別分別佔20%及19%。懷疑施虐者則有206人，當中142人為家庭成員，佔69%，主要為父母。

防止虐待兒童會總幹事黃翠玲稱，孩子升讀幼稚園初期，家長及孩子或承受巨大壓力，預備升小一及升中一的兒童更需重新適應學習環境及教學模式。在這過渡期間，家長既面對為孩子選校的壓力，又擔心孩子成績未達學校要求，對孩子有過高期望，易造成親子衝突。

心理虐待個案增 社會了解仍不足

數字顯示，虐兒個案以身體虐待比率佔最高，有105宗（56%）。該會指出，不少家長誤以為體罰是管教方法之一，可有效管控及改善兒童行為，事實上體罰不僅無助管教，更令親子關係疏離，嚴重者更可能使兒童受傷或死亡。

涉及心理虐待的個案共31宗（16%），較上年度增8宗。黃翠玲稱，心理虐待包括羞辱、驚嚇、孤立、剝削及漠視兒童情緒反應。至於上升原因，她稱雖然社區活動中多了推廣心理健康，令市民增加相關認知，但認為目前社會對心理虐待的了解仍不足，較難辨識或察覺其嚴重性，故不少人沒舉報，令兒童心理虐待個案被嚴重忽視。

倡強制治療嚴重性罪行犯

本年度有16宗（9%）性侵犯個案。該會留意到，近年多了懷疑侵犯者或侵犯者透過智能電話或互聯網結識兒童，建立關係後性侵對方。黃提醒，哄騙兒童發送裸照給他人，或要求兒童在鏡頭前裸露給他人觀看，同屬性侵行為。她引述社署 「保護兒童資料系統」，16歲或以下侵犯者有上升趨勢。另外，本年度有15宗（8%）疏忽照顧個案，近半因獨留兒童在家。

該會提出多項建議，包括促請立法會盡快通過《強制舉報虐待兒童條例草案》，輔以完備配套，及早為兒童編織全面保護網；全面禁止體罰，範圍涵蓋至家庭；設法定性罪行定罪紀錄查核機制；強制治療犯嚴重性罪行之罪犯；訂立清晰的兒童心理虐待法例，提高公眾認識等。

相關字詞﹕防止虐待兒童會

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