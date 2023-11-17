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港聞二

劍橋國際疫苗所明年進駐港大 長遠吸疫苗企業設廠 孔繁毅：利加快臨牀研究

【明報專訊】馬會捐助下，香港大學聯同劍橋大學及國際疫苗研究所（IVI）成立「香港賽馬會環球衛生研究院」全球總部。據本報了解，劍橋大學及IVI明年第二季會率先落戶設於港大醫學院的環球衛生研究院（下稱研究院）並成立實驗室，引入技術，減低疫苗生產成本，長遠有助吸引疫苗企業在港設廠。港大學者孔繁毅認為若本港能設立疫苗生產線，有助加快臨牀研究。

新一份《施政報告》提出，馬會撥捐30億元，支持政府為可能出現的新發傳染病做準備，部分捐款撥予港大與劍橋、IVI成立環球衛生研究院。

研技術轉化 不開發疫苗

IVI於1990年代成立，工作包括疫苗開發、優化生產過程以供量產及轉移技術至廠商，讓廠商可將疫苗商業化，旨在為全球提供安全、有效及可負擔的疫苗。有份參與籌備的消息人士稱，港大醫學院將騰出現有設施空間，讓研究院先設立臨時實驗室供劍橋及IVI專家進駐，料明年第二季啟用。研究院不會開發新疫苗，主力集中下游研發階段，引入技術將現有疫苗如霍亂疫苗等做技術轉化（translational vaccine technology），提供更廉價、能量產的疫苗。

消息人士解釋，研究院的研發會吸引疫苗企業在港設廠，完善生物科技產業鏈，預料可打入大灣區疫苗市場。惟研究院不會擔當疫苗生產角色，尋覓廠家責任落於政府身上。

將建新大樓 供研究院用

消息人士表示，港大選址於醫學院毗鄰擬建大樓，長遠供研究院總部及實驗室之用。翻查資料，港大醫學院將於沙宣道3號以東一段綠化斜坡興建新教學大樓，料2028年第四季啟用。新大樓用地面積約1.74萬平方米，將提供細胞治療實驗室等新科研設施。

港大內科學系傳染病科講座教授孔繁毅稱，港大醫學院現有病毒與疫苗研發中心，集中開發新疫苗的臨牀研究，與研究院定位不盡相同。他認為疫苗開發最需要本地生產線，冀毋須依賴內地或海外廠商，除可加快研究速度，亦可在本地大量生產疫苗；又稱即使研究院研發的疫苗無法在港生產，有關研究對全球而言也是好事。

惟孔關注全球於新冠疫情後疫苗需求減少，廠商未必願投放大量資源在疫苗開發和生產，或會轉投腫瘤、糖尿或心臟藥物研發，建議政府小心挑選廠商在港設生產線。

相關字詞﹕疫苗 施政報告 香港賽馬會環球衛生研究院 香港賽馬會 劍橋大學 國際疫苗研究所 港大醫學院

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