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首3季網投騙案失款升兩倍 七旬婦遇「解放軍」失2700萬

【明報專訊】警方今年首3季錄得3523宗網上投資騙案，較去年同期升1.6倍；損失金額約21.3億元，較去年同期升2.2倍。單一損失額最大宗涉七旬婦，她去年11月在即時通訊軟件Line認識聲稱駐港解放軍男子，對方噓寒問暖，邀她下載虛假網上平台，投資內地股票。事主7個月內把2700萬元轉帳73次至不同銀行戶口，曾賺千元回報，後因提取資產被拒報案。

去年首3季有1315宗網上投資騙案，涉約6.6億元，今年首3季兩者均屬有紀錄以來新高。今年首3季共4190人被捕，受害人介乎13至80歲，最小為13歲中一女生，8月在社交平台認識一名投資專家，獲邀參與高回報投資外幣計劃，以微信五度支付共4240元，最終對方失聯，在家人陪同下報案。

騙徒「賊喊捉賊」籲勿輕信甜言

四旬文員陳女士（化名）8月經facebook廣告加入WhatsApp「鴻運當頭」群組，每日收取股市消息。自稱助理的J小姐私訊事主，介紹聲稱曾在美國知名投資公司工作的林sir，邀請事主參與「688%共贏計劃」及下載虛假投資平台「南向聯合」。

陳在20日內轉帳共49萬元投資，28個工作天內回報「翻了一倍」。J又以回報較小為由，推介陳認購新股名額及要求注資；陳其後在網上發現「南向聯合」有詐騙風險後報案。陳事後認為「無咁大隻蛤乸隨街跳」，當時受「坐艇」影響減低戒備，又形容J「賊喊打賊」，曾提醒她勿輕信他人甜言蜜語，並提供與「南向聯合」的官方合作證書，導致她誤信。

接觸媒介 WhatsApp佔六成

網罪科網絡安全組警司陳純青稱，本港數碼財務發展速度快，市民對網上投資認知增加，故騙徒有機可乘。他說過去數年騙徒多用「放長線釣大魚」方式騙人，如網上情緣。近年警方與金融和通訊業等持份者合作，導致「詐騙操作時間愈長，得手機會愈低」，故騙徒改用網上投資方式。

首三季網上投資騙案中，1089宗涉本地及境外證券，佔整體約六成；涉虛擬資產有563宗，佔約三成。至於騙徒接觸事主的媒介，WhatsApp及fb分別佔六成及兩成。警方稱今年發現逾6860個懷疑詐騙社交專頁，已轉交資料予相關網上服務供應商以移除和封鎖帳戶，約97%已移除。

相關字詞﹕騙案 警方 網上投資騙案

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