婦雀局輸40萬 偕黑幫夫到場「講數」 老千疑雲 11人混戰1危

三母子傷頭一昏迷 拘3人緝5人

55歲周婦與兩名30歲及34歲持雙程證李姓兒子均頭部受傷，其中長子重創昏迷，留醫深切治療部，情况危殆；35歲黃婦亦頭部受傷，全部送伊利沙伯醫院治理。

前日下午4時許，三母子與數男女在佐敦榮國中心一間樓上中菜館午膳時爭執，其間有人以餐具及手施襲，5男1女其後逃去。警方到場以涉嫌在公眾地方打架拘捕三母子、黃婦和其35歲劉姓丈夫。

疑出千者失蹤 輸錢者找帶客婦晦氣

據悉，周婦平日負責帶客進場打牌，早前介紹一名女子加入雀局，其間黃婦輸掉最少約40萬元，懷疑對方「出千」，欲追討時涉事女子已失蹤。黃不忿，遂約周婦到上址「找晦氣」，同時找勝和成員到場幫忙「講數」。

消息稱，周婦前日帶兩名兒子到場，黃婦則帶具勝和背景的丈夫及6名男女到場，其間談判破裂，釀成混戰，有人向三母子扔盤子和餐具，職員見狀報案。

警方進一步調查後相信三母子為受害人，無條件釋放，黃婦與丈夫正被扣查，案件改列傷人，不排除有更多人被捕。