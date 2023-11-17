中大新技術醫難辨梭菌感染 九成根治 公院去年3600宗 傳統療法復發率逾三成

3類人高危 死亡率可達40%

長者、慢性病患或常服抗生素者均屬「難辨梭菌」高危群組，常見病徵包括發燒、肚痛和肚瀉，嚴重可致大便出血。衛生防護中心資料顯示，公院難辨梭菌感染由2020年約2800宗，增至2022年約3600宗；主要途徑為糞口傳播，在醫院環境中，牀單、家俬、醫療設備及醫護人員肌膚均可沾染該菌，再傳播至病人。

中大醫學院自2013年於威院引入FMT治療做臨牀試驗，已完成逾800案例。中大轄下香港微生物菌群創新中心（Microbiota I-Center，MagIC）獲政府InnoHK計劃資助，成功研發新技術，以人工智能技術分析和篩選糞便中的細菌，並設腸道微生物樣本庫儲存樣本。中大醫學院下一步研究將技術打入大灣區。

MagIC總監、中大醫學院裘槎醫學科學教授黃秀娟說，難辨梭菌存活於不少人的腸道，體弱或常服抗生素會讓該菌大量繁殖並釋放毒素；傳統一線治療方式為服用多種抗生素，惟會破壞腸道微生態，且復發率達35%，死亡率達40%。

黃稱以往海外FMT治療成功率僅四至八成，新技術可更準確地治療難辨梭菌，逾九成病人可根治；與抗生素治療比較，患者生存中位數由2.1年增至4.7年。她指過去10年研究間不曾有病人出現嚴重不良反應。

已退休的周女士多年前感染難辨梭菌，曾多次復發，接受8次抗生素治療仍無法根治，嚴重時常肚瀉且大便帶血，難以外出。她兩年前參與中大研究接受FMT治療，「上午入院，夜晚五六時已經停止屙血」，自此無再復發，可恢復正常生活。

公院可轉介威院治療

明年擴至屯院瑪嘉烈

醫管局上月起於威院試用FMT治療，向中大樣本庫訂送溶液。醫管局腸道微生物移植服務統籌雷諾信稱，約一至兩成病人出現腸道不適、作嘔、便秘或輕瀉等副作用，通常一兩天內消失；其他公院現可轉介病人至威院治療，局方正向其他聯網提供訓練，擬將服務擴至全部聯網，明年首季至次季先擴至屯門及瑪嘉烈醫院。

陳家亮：減住院14天料省14萬

陳家亮說，現時公院每張病牀日均成本約1萬元，用FMT治療較抗生素治療可縮短病人14日住院，變相節省14萬元。被問到為何不將FMT改為難辨梭菌感染一線治療，他說需按部就班，下一步會推廣至其他高風險病人使用。