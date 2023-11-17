胸痛漢送屯院翌日亡 實習醫認漏診心肌梗塞

死者容國洪（終年57歲）生前是兼職課外活動導師，家屬昨出席聆訊，無律師代表，醫管局被列為利害關係方。研訊由死因裁判官林希維審理，不設陪審團。

醫局曾認醫療事故

死者長子容天穎供稱，2021年11月30日晚上，父親胸口疼痛和左腳抽筋，送院治理，翌日凌晨父親與他視像通話時狀甚痛苦，曾說「心好痛」、「姑娘，我要見醫生」。遺孀陳美清供稱，同日早上丈夫仍清醒，兩個小時後情况轉差，陳同意他動手術「通波仔」；其後丈夫心跳微弱，經搶救後下午約2時半不治。陳向醫管局查詢下得悉丈夫的心電圖異常，院方指醫生無做出急性心肌梗塞的臨牀判斷，屬醫療事故。

醫：僅心電圖異常非心梗

不察心酵素檢測「過時」

已離職的時任實習醫生陳心期供稱，當時她協助主診醫生並負責7間病房，連同事主在內共幾百名病人。案發12月1日凌晨4時半，陳接獲護士告知事主暈眩，她遂處方止暈止嘔藥，至6時，陳留意到事主心電圖報告異常，遂向他問診。陳稱，診斷心肌梗塞的條件須包括以下至少兩項，即心電圖不尋常、心酵素明顯上升、胸口疼痛等徵狀；由於事主無心口痛、心酵素指數正常，陳認為並非心肌梗塞。

家屬稱父屢呼救 醫：無通知

不過陳心期承認，當時不知並且沒留意事主前一天晚上11時半驗血檢測心酵素，相隔5個小時才做心電圖，她根據實習經驗所見，假設了兩個檢查是同時進行，「好遺憾」無查看前者時間。如果及時發現，她認為最好再次檢查心酵素和心電圖，否則難以診斷病况。在容天穎提問下，陳稱只曾向事主問診一次；容又說父親在視像通話時屢次呼救、要求見醫生，陳回答道無人通知過她。聆訊今續。

【案件編號：CCDI 1080/21】

明報記者

（死因研訊）